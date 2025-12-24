Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Витренко объяснил заявление об "изъятии" 8 млрд из бюджета Киева

Витренко объяснил заявление об "изъятии" 8 млрд из бюджета Киева

Ua ru
Дата публикации 24 декабря 2025 21:46
Витренко объяснил заявление об "изъятии" 8 млрд грн из бюджета Киева
Андрей Витренко. Фото: кадр из видео

Утверждения о якобы изъятии из бюджета Киева 8 млрд грн не соответствуют действительности. Депутат Киевского городского совета Андрей Витренко заявил, что это является политической манипуляцией.

Об этом заявил в эфире программы "Київський час".

Реклама
Читайте также:

Бюджетные средства в Киеве

По словам Витренко, речь не идет об изъятии средств из городского бюджета. На самом деле речь идет о перенаправлении части налога на сверхприбыли банков в общий фонд государственного бюджета.

Эти средства, как отметил депутат, направляются на нужды обороны, выплату заработных плат и социальные расходы, которые являются защищенными законом.

Витренко также отметил, что реальная сумма средств, о которой идет речь, значительно меньше озвученных 8 млрд грн. По оценкам Департамента финансов КГГА, она составит чуть более 1 млрд грн.

Кроме того, депутат напомнил, что в 2024 году аналогичный налог оставался в распоряжении местных бюджетов. Тогда Киев получил дополнительные поступления, которые город даже не успел использовать полностью.

Напомним, что начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко заявил, что в бюджет Киева вернули 40 млн гривен, которые были незаконно присвоены.

А до этого полиция заявила о подозрении бывшему чиновнику КГГА, который был связан с незаконной схемой по присвоению земельных участков в Киеве.

Киев города народные депутаты бюджет столица
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации