Витренко объяснил заявление об "изъятии" 8 млрд грн из бюджета Киева

Андрей Витренко. Фото: кадр из видео

Утверждения о якобы изъятии из бюджета Киева 8 млрд грн не соответствуют действительности. Депутат Киевского городского совета Андрей Витренко заявил, что это является политической манипуляцией.

Об этом заявил в эфире программы "Київський час".

По словам Витренко, речь не идет об изъятии средств из городского бюджета. На самом деле речь идет о перенаправлении части налога на сверхприбыли банков в общий фонд государственного бюджета.

Эти средства, как отметил депутат, направляются на нужды обороны, выплату заработных плат и социальные расходы, которые являются защищенными законом.

Витренко также отметил, что реальная сумма средств, о которой идет речь, значительно меньше озвученных 8 млрд грн. По оценкам Департамента финансов КГГА, она составит чуть более 1 млрд грн.

Кроме того, депутат напомнил, что в 2024 году аналогичный налог оставался в распоряжении местных бюджетов. Тогда Киев получил дополнительные поступления, которые город даже не успел использовать полностью.

