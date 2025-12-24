Відео
Вітренко пояснив заяву про "вилучення" 8 млрд грн з бюджету Києва

Вітренко пояснив заяву про "вилучення" 8 млрд грн з бюджету Києва

Ua ru
Дата публікації: 24 грудня 2025 21:46
Вітренко пояснив заяву про "вилучення" 8 млрд грн з бюджету Києва
Андрій Вітренко. Фото: кадр з відео

Твердження про нібито вилучення з бюджету Києва 8 млрд грн не відповідають дійсності. Депутат Київської міської ради Андрій Вітренко заявив, що це є політичною маніпуляцією.

Про це заявив в ефірі програми "Київський час".

Читайте також:

Бюджетні кошти у Києві

За словами Вітренка, мова не йде про вилучення коштів із міського бюджету. Насправді йдеться про перенаправлення частини податку на надприбутки банків до загального фонду державного бюджету.

Ці кошти, як наголосив депутат, спрямовуються на потреби оборони, виплату заробітних плат та соціальні видатки, які є захищеними законом.

Вітренко також зазначив, що реальна сума коштів, про яку йде мова, значно менша за озвучені 8 млрд грн. За оцінками Департаменту фінансів КМДА, вона становитиме трохи більше 1 млрд грн.

Крім того, депутат нагадав, що у 2024 році аналогічний податок залишався у розпорядженні місцевих бюджетів. Тоді Київ отримав додаткові надходження, які місто навіть не встигло використати повністю.

Нагадаємо, що начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що до бюджету Києва повернули 40 млн гривень, які були незаконно привласнені.

А до цього поліція заявила про підозру колишньому чиновнику КМДА, який був пов'язаний із незаконною схемою із привласнення земельних ділянок в Києві.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
