Главная Киев Витренко оценил подготовку Киева к критической ситуации со светом

Витренко оценил подготовку Киева к критической ситуации со светом

Ua ru
Дата публикации 15 января 2026 20:06
В Киевсовете раскритиковали подготовку столицы к блэкауту
Андрей Витренко. Фото: кадр из видео

Депутат Киевсовета Андрей Витренко оценил подготовку столицы к критической ситуации со светом. По его словам, она была медленной.

Об этом Андрей Витренко рассказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Анастасии Жиденко в четверг, 15 января.

Читайте также:

Подготовка Киева к блэкауту

Витренко прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского, что Киев недостаточно подготовился к критической ситуации в энергосистеме.

"Вы знаете, все происходило очень медленно. Как по мне, это во-первых, это во-первых. Во-вторых, жаловались на различные объективные или субъективные причины, которые мешали этой подготовке", — говорит он.

Однако депутат Киевсовета отметил, что это чувствительная информация, которую он не может выносить на публику, поскольку российские оккупанты используют для корректировки ударов.

Напомним, Зеленский заявил, что сейчас особенно сложная ситуация со светом в Киеве. По его словам, время городскими властями потеряно.

Кроме того, сегодня в Киеве решили создать штаб по ликвидации последствий российских обстрелов энергетических объектов.

Киев электроэнергия электроснабжение Киевсовет блэкаут
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
