У Київраді розкритикували підготовку столиці до блекауту

Депутат Київради Андрій Вітренко оцінив підготовку столиці до критичної ситуації зі світлом. За його словами, вона була повільною.

Про це Андрій Вітренко розповів у коментарі журналістці Новини.LIVE Анастасії Жиденко у четвер, 15 січня.

Підготовка Києва до блекауту

Вітренко прокоментував заяву українського лідера Володимира Зеленського, що Київ недостатньо підготувався до критичної ситуації в енергосистемі.

"Ви знаєте, все відбувалося дуже повільно. Як на мене, це по-перше. По-друге, жалілися на різні обʼєктивні чи субʼєктивні причини, які заважали цій підготовці", — каже він.

Однак депутат Київради зауважив, що це чутлива інформація, яку він не може виносити на публіку, оскільки російські окупанти використають для коригування ударів.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що наразі особливо складна ситуація зі світлом в Києві. За його словами, час міською владою втрачено.

Крім того, сьогодні у Києві вирішили створили штаб з ліквідації наслідків російських обстрілів енергетичних обʼєктів.