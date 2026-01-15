В Украине создали штаб по ликвидации последствий ударов по энергообъектам Киева

В Киеве создали штаб по ликвидации последствий атак на энергетику
В Украине по поручению Президента Владимира Зеленского создали штаб по ликвидации последствий российских обстрелов энергетических объектов в Киеве. Кроме того, в четверг, 15 января, состоялось первое заседание.
Об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль в Telegram.
Штаб по ликвидации последствий российских атак на энергообъекты Киева
Шмыгаль отметил, что такие заседания будут проходить регулярно, а работа штаба будет продолжаться круглосуточно.
"Наша задача — оперативно и эффективно реагировать на текущие вызовы, чтобы стабилизировать ситуацию с энерго- и теплоснабжением. Дал задание обеспечить непрерывную деятельность штаба в Киеве и Киевской области", — сообщил он.
На заседании заслушали актуальную информацию о принятых мерах от ГСЧС, МВД, представителей местного самоуправления Киева и Киевщины.
Стороны обсудили шаги, которые нужны для быстрого ремонта энергетических объектов, формирования запасов оборудования и привлечения международной помощи. Шмыгаль отметил, что надо двигаться в этом вопросе системно и слаженно.
Отдельное внимание уделили усилению защиты энергоинфраструктуры. По словам министра, был сформирован перечень мероприятий. Кроме того, будут определены ответственные за организацию процесса.
"Очень благодарен ремонтным бригадам, коммунальщикам, энергетикам, которые работают в сверхсложных условиях и возвращают свет и тепло в украинские дома", — добавил Шмыгаль.
А 14 января украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что Киев не подготовился к чрезвычайной ситуации в энергосистеме.
