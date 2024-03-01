Витренко рассказал для чего создали специальную комиссию для контроля власти Киева

Депутат Киевского городского совета от фракции "Слуга Народа" Андрей Витренко. Фото: "Слуга Народа"

Временная специальная комиссия была создана для улучшения эффективности управления городом. Несмотря на мнения некоторых политиков, что комиссия создана для политического давления на власть Киева, народный депутат Андрей Витренко убеждает, что это только на пользу киевлянам.

Об этом депутат Киевсовета сообщил в интервью Новини.LIVE.

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Существует мнение, говорит Витренко, что создание специальной комиссии направлено на давление на киевскую власть. Однако это не так.

В комиссию вошли члены всех политических сил, представленных в Верховной Раде Украины.

Цель ее — разобраться, как изменить неэффективную систему управления города, созданную еще во времена Януковича, чтобы сконцентрировать власть в одних руках.

"Задача этой временной специальной комиссии — это наработка рекомендаций для того, чтобы улучшить жизнь в городе. Прошу, опять же, политики там ноль. Там только о работе города", — рассказал нардеп.

Комиссия должна определить слабые места в управлении властей Киева, где работа осуществляется неэффективно и предложить решения.

"Как сделать общину более децентрализованной, более открытой для людей и побороть все то негативное, что сейчас царит в городе и о чем мы слышим сейчас чуть ли не с каждого утюга — то там проблема, то там проблема, то там кого-то поймали, то там кто-то завысил цену, то там кто-то неэффективно сработал", — объяснил Витренко.

Согласно регламенту комиссия работает один год. Ожидается увидеть результаты работы как можно скорее.

Напомним, Киевсовет должен рассмотреть сразу четыре проекта по оказанию помощи Вооруженным силам Украины.