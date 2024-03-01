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Вітренко розповів для чого створили спеціальну комісію для контролю влади Києва

1 березня 2024 17:46
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
Вітренко розповів для чого створили спеціальну комісію для контролю влади Києва
Депутат Київської міської ради від фракції "Слуга Народу" Андрій Вітренко. Фото: "Слуга Народу"
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

Тимчасова спеціальна комісія була створена для покращення ефективності управління містом. Попри думки деяких політиків, що комісія створена для політичного тиску на владу Києва, народний депутат Андрій Вітренко переконує, що це лише на користь киян. 

Про це депутат Київради повідомив в інтервʼю Новини.LIVE.

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Тимчасова спеціальна комісія для контролю київської влади

Існує думка, каже пан Вітренко, що створення спеціальної комісії направлене на тиск на київську владу. Однак це не так.

До комісії увійшли члени усіх політичних сил, представлених у Верховній Раді України. 

Мета її — розібратися, як змінити неефективну систему управління міста, яка була створена ще за часів Януковича, щоб сконцентрувати владу в одних руках.

"Завдання цієї тимчасової спеціальної комісії — це напрацювання рекомендацій для того, щоб покращити життя в місті. Прошу, знову ж таки, політики там нуль. Там лише про роботу міста", — розповів нардеп.

Комісія має визначити слабкі місця в управлінні влади Києва, де робота здійснюється неефективно та запропонувати рішення.

"Як зробити громаду більш децентралізованою, більш відкритою для людей і побороти все те негативне, що зараз панує в місті і про що ми чуємо зараз ледь не з кожної праски — то там проблема, то там проблема, то там когось зловили, то там хтось завищив ціну, то там хтось неефективно спрацював", — пояснив пан Вітренко.

Згідно з регламентом, комісія працює один рік. Очікується побачити результати роботи якомога швидше. 

Нагадаємо, Київрада має розглянути одразу чотири проєкти щодо надання допомоги Збройним силам України. 

Віталій Кличко
Київ
КМДА
Київрада
політики

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