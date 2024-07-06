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Украли миллионы для ремонта дома — в Киевской области полиция задержала двух нечестных подрядчиков

6 июля 2024 13:51
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Илья Рябинин
редактор
Полиция близ Бучи задержала коррупционеров — за что их будут судить
Полиция на месте инцидента. Иллюстративное фото: RFE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Бучанском районе Киевской области полиция задержала двух строительных подрядчиков, которые хотели завладеть 1.2 миллионами гривен, предназначенными для ремонта домов. Обвинительный акт в отношении злоумышленников уже направили в суд.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области в субботу, 6 февраля.

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Как стало известно следователям, директор строительной компании завладел бюджетными средствами, предназначенными для ремонта фасада многоквартирного жилого дома в Бучанском районе. Его сообщником был инженер по технадзору, не проконтролировавший качество проводимых работ.

Следствие установило, что директор решил завладеть частью денег, которые выделялись для финансирования капитального ремонта.

"Мужчина вносил в финансово-отчетную документацию завышенные показатели стоимости объемов выполненных работ и использованных материалов, на основании чего в дальнейшем бюджетные средства перечислялись в пользу подрядчика", — пояснили схему преступников полицейские.

А инженер по технадзору, как добавляют следователи, неправильно проводил проверку соответствия объемов и качества выполненных строительных работ проектно-сметной документации, и подписывал акты приема выполненных стройработ к договору.

"По результатам экспертизы установлено, что Бучанской громаде нанесен ущерб на сумму почти 1,2 миллиона гривен", — говорится в сообщении.

бучая полиция
Скриншот сообщения полиции Киевщины

Напомним, ранее киевская полиция задержала мужчину, который ножницами нанес тяжелые ранения прохожему. Отмечается, что злоумышленник находился в нетрезвом состоянии.

А львовские правоохранители задержали ранее объявленного в розыск скандального экс-прокурора Ростислава Ильницкого, который во время войны отыграл роскошную и громкую свадьбу, а теперь хотел избежать мобилизации за 3,5 тысячи долларов.

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