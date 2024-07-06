Поліція поблизу Бучі затримала корупціонерів — за що їх судитимуть

Поліція на місці інциденту. Ілюстративне фото: RFE

У Бучанському районі Київської області поліція затримала двох будівельних підрядників, які хотіли заволодіти 1.2 мільйонами гривень, призначеними для ремонту будинків. Обвинувальний акт щодо зловмисників вже скерували до суду.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області у суботу, 6 лютого.

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Як стало відомо слідчим, директор будівельної компанії заволодів бюджетними коштами, призначеними на ремонт фасаду багатоквартирного житлового будинку в Бучанському районі. Його спільником був інженер з технагляду, який не проконтролював якість проведених робіт.

Слідство встановило, що директор вирішив заволодіти частиною грошей, які виділялися для фінансування капітального ремонту.

"Чоловік вносив до фінансово-звітної документації завищені показники вартості обсягів виконаних робіт та використаних матеріалів, на підставі чого надалі бюджетні кошти перераховувались на користь підрядника", — пояснили схему злочинців поліцейські.

А інженер з технагляду, як додають слідчі, неналежним чином проводив перевірку відповідності обсягів та якості виконаних будівельних робіт проєктно-кошторисній документації, та підписував акти приймання виконаних будробіт до договору.

"За результатами експертизи встановлено, що Бучанській громаді завдано збитків на суму майже 1,2 мільйона гривень", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису поліції Київщини

Нагадаємо, раніше київська поліція затримала чоловіка, який ножицями завдав тяжких поранень перехожому. Зазначається, що зловмисник перебував у нетверезому стані.

А львівські правоохоронці затримали раніше оголошеного в розшук скандального експрокурора Ростислава Ільницького, який під час війни відгуляв розкішне і гучне весілля, а тепер хотів уникнути мобілізації за 3,5 тисячі доларів.