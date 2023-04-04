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Власти Киева временно разрешили парковать автомобили бесплатно

4 апреля 2023 12:44
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Жителям Киева пока не нужно платить за парковку авто
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Бесплатно парковать авто разрешили в Киеве на муниципальных площадках. Это связано с обновлением договоров об оплате парковки. 

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации (КГГА).

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Что известно

Как отмечается в сообщении, жителям Киева пока не нужно платить за парковку из-за завершения юридических процедур, связанных с обновлением договоров. Об изменениях обещают сообщить через приложение "Киев Цифровой".

В то же время водителей призывают парковаться в разрешенных местах в соответствии с правилами дорожного движения. Ведь за нарушение ПДД предусмотрены продолжающие действовать штрафы.

"Также напоминаем, что на улицах города работают "парковщики"-мошенники, требующие у водителей наличные деньги. О таких случаях надо сообщать полицию", — сообщили в столичной администрации.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве не планируется ликвидировать пешеходную зону возле Бессарабской площади. В настоящее время продолжаются обсуждения эффективной организации дорожного движения в центре столицы.

Также сообщалось, что в Киеве выросли тарифы на парковку для автомобилей на площадках КП "Киевтранспарксервис".

Фото: vechirniy.kyiv.ua

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