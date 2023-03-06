У КМДА розповіли, чи ліквідують пішохідну зону біля Бессарабської площі

Бессарабська площа

У Києві не планують ліквідовувати пішохідну зону біля Бессарабської площі. Наразі тривають обговорення щодо ефективної організації дорожнього руху в центрі столиці.

Про це повідомляє КМДА.

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"Зараз, в умовах воєнного стану, обмежено рух транспортних засобів вулицею Грушевського та на низці прилеглих вулиць поблизу державних установ. Тож транспортний потік автівок, які рухаються з бульвару Тараса Шевченка та вулиці Хрещатик у напрямку вулиці Басейної та бульвару Лесі Українки, суттєво збільшився", — розповів директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор.

За його словами, ліквідовувати пішохідну зону та відкривати Бессарабську площу для руху автомобілів наразі не планується.

У КМДА додали, що столиця продовжує працювати над упорядкуванням паркування в місті.

Нагадаємо, у ніч проти 6 березня російські загарбники запустили дрони-камікадзе у напрямку Києва. Усі ворожі дрони було збито українськими силами протиповітряної оборони.

Також ми писали, що у Києві офіційно відкрили перший в Україні банк довгострокового зберігання крові, що дозволить зберігати її до 30 років.

Додамо, керівнику будівельної компанії, яка мала провести ремонт доріг у Житомирській та Київській областях, оголосили підозру. Його звинувачують у незаконному заволодінні бюджетними коштами.