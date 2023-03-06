Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У КМДА розповіли, чи ліквідують пішохідну зону біля Бессарабської площі arrow

У КМДА розповіли, чи ліквідують пішохідну зону біля Бессарабської площі

6 березня 2023 18:05
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Бессарабська площа
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Києві не планують ліквідовувати пішохідну зону біля Бессарабської площі. Наразі тривають обговорення щодо ефективної організації дорожнього руху в центрі столиці.

Про це повідомляє КМДА.

Читайте також:

Деталі

"Зараз, в умовах воєнного стану, обмежено рух транспортних засобів вулицею Грушевського та на низці прилеглих вулиць поблизу державних установ. Тож транспортний потік автівок, які рухаються з бульвару Тараса Шевченка та вулиці Хрещатик у напрямку вулиці Басейної та бульвару Лесі Українки, суттєво збільшився", — розповів директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор.

За його словами, ліквідовувати пішохідну зону та відкривати Бессарабську площу для руху автомобілів наразі не планується.

У КМДА додали, що столиця продовжує працювати над упорядкуванням паркування в місті.

Нагадаємо, у ніч проти 6 березня російські загарбники запустили дрони-камікадзе у напрямку Києва. Усі ворожі дрони було збито українськими силами протиповітряної оборони.

Також ми писали, що у Києві офіційно відкрили перший в Україні банк довгострокового зберігання крові, що дозволить зберігати її до 30 років.

Додамо, керівнику будівельної компанії, яка мала провести ремонт доріг у Житомирській та Київській областях, оголосили підозру. Його звинувачують у незаконному заволодінні бюджетними коштами.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

18:25 Футбол вже не буде таким, як раніше: ФІФА готує революційну зміну правил

Новина з відео

18:24 Головні підсумки минулого тижня: Шейтемальн розповість про конфлікт Зеленського й Залужного та заяви стендапера Щегеля

18:21 Знову росіяни: у Німеччині викрили хакерів, які вчинили кібератаки по всьому світу

Ексклюзив

18:20Землетрус і політичний нейтралітет: чи зацікавлені українці відпочивати в Туреччині

Ексклюзив

18:15Кожен сантиметр нашої землі має бути засіяний: труднощі посівної — чи будемо ми з хлібом

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

17:58Битва року: що насправді відбувається у Бахмуті, і чи будуть ЗСУ відступати з міста

Новина з фото

17:55 Самовідданий та непідступний: з життя пішов ветеран "Динамо", "Шахтаря" та "Чорноморця" В’ячеслав Головін

17:54 "Душевно так, по-домашньому": актор "Квартал 95" представить нову програму

Новина з відео

17:46 Омбудсмен України відреагував на жорстокий розстріл українського військового

17:43 Нардепи пропонують дозволити чоловікам виїжджати за кордон: названо умову

Новина з відео

18:24 Головні підсумки минулого тижня: Шейтемальн розповість про конфлікт Зеленського й Залужного та заяви стендапера Щегеля

Ексклюзив

18:15Кожен сантиметр нашої землі має бути засіяний: труднощі посівної — чи будемо ми з хлібом

Новина з відео

17:46 Омбудсмен України відреагував на жорстокий розстріл українського військового

Новина з відео

17:16На Харківщині проходить навчання добровольців «Гвардії наступу»

Новина з відео

17:03 Блогер з Хмельницького влаштував самосуд над чоловіком за крадіжку: деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

16:45 Готуйтеся до грандіозних змін: як повня 7 березня вплине на життя знаків зодіаку

Новина з відео

16:22 На Сонці зафіксували виверження такої сили, що в Америці вимкнувся радіозв'язок

Новина з відео

16:21 Розстріляний маршрут: у Нацполіції опублікували фільм про звірства окупантів в Ірпені

Новина з відео

13:12 Пономарьов та DZIDZIO заспівають заради захисників Бахмута

Термінова новина

12:27​​​​​​​Директором НАБУ призначили Кривоноса

Ексклюзив

18:20Землетрус і політичний нейтралітет: чи зацікавлені українці відпочивати в Туреччині

Ексклюзив

18:15Кожен сантиметр нашої землі має бути засіяний: труднощі посівної — чи будемо ми з хлібом

Ексклюзив

17:58Битва року: що насправді відбувається у Бахмуті, і чи будуть ЗСУ відступати з міста

13:35Новий очільник НАБУ: що відомо про  Семена Кривоноса

Ексклюзив

11:23Перші українські пілоти вже у США: всі деталі — ексклюзив

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

08:00Хочемо поховати з почестями: сім'я спецпризначенця КОРД благає повернути його тіло з полону

07:00П'ять речей, які необхідно знати про ситуацію у Придністров'ї

06:23Масштабна індексація в Україні: кому перепало лише 100 грн

20:00Чотири фактори того, що західні санкції поки не призводять до краху російської економіки

18:00Хоробра Литва: як країна протистояла трьом автократіям, включно з росією

Актуальне по темі

None 6 Березень 18:17

Футбол вже не буде таким, як раніше: ФІФА готує революційну зміну правил

None 6 Березень 18:23

Головні підсумки минулого тижня: Шейтемальн розповість про конфлікт Зеленського й Залужного та заяви стендапера Щегеля

None 6 Березень 18:22

Знову росіяни: у Німеччині викрили хакерів, які вчинили кібератаки по всьому світу

None 6 Березень 18:04

Землетрус і політичний нейтралітет: чи зацікавлені українці відпочивати в Туреччині

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB