Влада Києва тимчасово дозволила паркувати автомобілі безкоштовно
Безкоштовно паркувати авто дозволили у Києві на муніципальних майданчиках. Це пов'язано з оновленням договорів щодо оплати паркування.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації (КМДА).
Що відомо
Як зазначається у повідомленні, жителям Києва поки не потрібно сплачувати за паркування через завершення юридичних процедур, пов'язаних з оновленням договорів. Про зміни обіцяють повідомити через застосунок "Київ Цифровий".
Водночас водіїв закликають паркуватися у дозволених місцях відповідно до правил дорожнього руху. Адже за порушення ПДР передбачені штрафи, які продовжують діяти.
"Також нагадуємо, що на вулицях міста працюють "паркувальники"-шахраї, які вимагають у водіїв готівку. Про такі випадки треба повідомляти поліцію", — повідомили у столичній адміністрації.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві не планують ліквідовувати пішохідну зону біля Бессарабської площі. Наразі тривають обговорення щодо ефективної організації дорожнього руху в центрі столиці.
Також повідомлялося, що у Києві зросли тарифи на паркування для автомобілів на майданчиках КП "Київтранспарксервіс".
Фото: vechirniy.kyiv.ua