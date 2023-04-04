Влада Києва тимчасово дозволила паркувати автомобілі безкоштовно

Жителям Києва наразі не потрібно сплачувати за паркування авто

Безкоштовно паркувати авто дозволили у Києві на муніципальних майданчиках. Це пов'язано з оновленням договорів щодо оплати паркування.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації (КМДА).

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Що відомо

Як зазначається у повідомленні, жителям Києва поки не потрібно сплачувати за паркування через завершення юридичних процедур, пов'язаних з оновленням договорів. Про зміни обіцяють повідомити через застосунок "Київ Цифровий".

Водночас водіїв закликають паркуватися у дозволених місцях відповідно до правил дорожнього руху. Адже за порушення ПДР передбачені штрафи, які продовжують діяти.

"Також нагадуємо, що на вулицях міста працюють "паркувальники"-шахраї, які вимагають у водіїв готівку. Про такі випадки треба повідомляти поліцію", — повідомили у столичній адміністрації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві не планують ліквідовувати пішохідну зону біля Бессарабської площі. Наразі тривають обговорення щодо ефективної організації дорожнього руху в центрі столиці.

Також повідомлялося, що у Києві зросли тарифи на паркування для автомобілів на майданчиках КП "Київтранспарксервіс".

Фото: vechirniy.kyiv.ua