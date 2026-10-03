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Главная Киев Владелица агентства недвижимости: киевляне массово уезжают из столицы

Владелица агентства недвижимости: киевляне массово уезжают из столицы

Ua ru
3 октября 2026 07:18
Эксклюзив
Киевляне массово покидают Киев, но падения цен на квартиры не наблюдается
Многоэтажные дома на левом берегу Киева. Фото: Новини.LIVE

Владелица агентства недвижимости ProEstate Евгения Крупина заявила, что киевляне массово уезжают из столицы из-за постоянных обстрелов. По её словам, жители Киева переезжают в западные регионы Украины или в пригороды, ища убежища от российских атак.

Об этом Евгения Крупина рассказала в эфире "Вечір.LIVE".

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Действительно ли киевляне покидают Киев из-за атак России

Во время эфира Евгения Крупина подтвердила, что с сентября не наблюдалось ажиотажа, который обычно бывает осенью после лета. Сейчас люди уезжают из Киева или меняют место жительства. В частности, часть уезжает на запад Украины, часть — в пригороды Киева, поскольку там гораздо безопаснее.

"Элитное жилье начинает больше простаивать, потому что платежеспособность людей уже не та. И я связываю это с закрытием офисов и тех корпораций, которые приносили доход. А более состоятельные люди, у кого есть такая возможность, уезжают в более спокойные места", — добавила владелица агентства недвижимости.

Она отметила, что падения цен пока практически не наблюдается, но владельцы недвижимости все же вынуждены идти на уступки арендаторам на фоне рекордного роста предложений на рынке.

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Кроме того, в настоящее время главным критерием выбора квартир все чаще становятся наличие подземной парковки, хорошая транспортная развязка и максимальная удаленность от объектов критической инфраструктуры.

"У меня столько заявок, сколько сейчас на сдачу в аренду не было, наверное, за все время полномасштабной работы", — резюмировала Евгения Крупина.

Что предшествовало

Как сообщали Новии.LIVE, примерно в течение последних двух недель враг активно и почти без перерывов начал атаковать Киев реактивными дронами, которые пока украинской ПВО сложнее сбивать, чем обычные «Шахеды». В связи с этим в столице за это время зафиксировано множество попаданий, пожаров и повреждений, а начиная с 1 октября враг начал атаковать киевские мосты.

Также мы писали, что вчера, 2 октября, в Киеве изменили режим движения по мостам. Южный мост был перекрыт, на мосту «Метро» движение ограничили одной полосой, а на нескольких переправах во время тревог теперь будут действовать ограничения.

Кроме того, военный обозреватель Алексей Гетьман считает, что после реактивных дронов Россия может применить против Киева дроны с химическим или бактериологическим оружием. Он объяснил это тем, что российское руководство игнорирует правила ведения войны.

Киев недвижимость обстрелы жилье аренда
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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