Кияни масово покидають Київ, але падіння цін на квартири не спостерігається

Багатоповерхівки на лівому березі Києва. Фото: Новини.LIVE

Власниця агенції нерухомості ProEstate Євгенія Крупіна заявила, що кияни масово виїжджають зі столиці через постійні обстріли. За її словами, мешканці Києва переїжджають до західних регіонів України або у передмістя, шукаючи прихистку від російських атак.

Про це Євгенія Крупіна сказала в ефірі "Вечір.LIVE".

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Чи дійсно кияни покидають Київ через атаки Росії

Під час ефіру Євгенія Крупіна підтвердила, що з вересня не сталося ажіотажу, який зазвичай буває восени після літа. Наразі люди виїжджають з Києва або змінюють місце проживання. Зокрема, частина їде на захід України, частина — в передмістя Києва, оскільки там набагато безпечніше.

"Елітне житло починає більше простоювати, тому що платоспроможність людей вже не така. І я це пов'язую з закриттям офісів і таких корпорацій, які заробляли. І більш заможні люди, у кого є змога, виїжджають в більш спокійні місця", — додала власниця агенції нерухомості.

Вона зазначила, що падіння цін наразі майже не спостерігається, але власники нерухомості все ж змушені йти на поступки орендарям на тлі рекордного збільшення пропозицій на ринку.

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Окрім того, наразі головним критерієм вибору квартир дедалі частіше стають наявність підземного паркінгу, хороша транспортна розв'язка та максимальна віддаленість від об'єктів критичної інфраструктури.

"У мене стільки заявок, скільки зараз на здачу в оренду не було, напевно, за весь час повномасштабки", — резюмувала Євгенія Крупіна.

Що передувало

Як повідомляли Новини.LIVE, приблизно останні два тижня ворог активно і майже без перерв почав атакувати Київ реактивними дронами, які наразі українській ППО важче збивати, ніж звичайні "Шахеди". У зв'язку з цим в столиці за цей час зафіксовано багато влучань, пожеж пошкоджень, а починаючи з 1 жовтня ворог почав атакувати київські мости.

Також ми писали, що вчора 2 жовтня у Києві змінили режим руху через мости. Південний міст був перекритий, на мосту Метро рух обмежили однією смугою, а на кількох переправах під час тривог тепер діятимуть обмеження.

Окрім того, військовий оглядач Олексій Гетьман вважає, що після реактивних дронів Росія може застосувати по Києву дрони з хімічною чи бактеріологічною зброєю. Він пояснив це тем, що російське керівництво ігнорує правила ведення війни.