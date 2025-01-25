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Попадание дрона по дому в Киеве — женщина рассказала об атаке

25 января 2025 12:15
Анастасия Постоенко - Редактор
Прилет дрона по дому в Вишневом — жительница рассказала об атаке
Работники ГСЧС проводят спасательные работы в атакованном доме. Фото: ГСЧС Киевской области
Анастасия Постоенко - Редактор

В Киевской области в ночь на 25 января прогремел взрыв. Российский дрон влетел в девятиэтажку в Вишневом. Жительница из соседнего дома рассказала подробности о ночной атаке.

Об этом она рассказала корреспонденту Новини.LIVE.

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Возле дома продолжаются мероприятия по ликвидации последствий российской атаки беспилотником. На видео видно, что в результате попадания дрона в доме есть серьезные повреждения.

Вишневое дом
Спасательные работы. Фото: Новини.LIVE
Дом Вишневое
Последствия прилета российского дрона. Фото: Новини.LIVE

Взрыв был такой силы, что в доме вылетели стекла и были разрушены несколько балконов на этажах.

Жительница соседнего дома рассказала, что слышала гул от дрона и сильный взрыв. В момент атаки она находилась с семьей дома, однако, из-за сильного взрыва не видела последствия атаки. Ее дом не пострадал.

Прилет Вишневое 25 января
Разбор завалов. Фото: Новини.LIVE

Наша корреспондентка Ирина Доля Новини.LIVE тоже проживает в ЖК "Вишневое". Она сообщила, что увидела яркую вспышку около 02:50.

"В этом доме уже жили несколько семей. Первый подъезд и второй там уже люди делают ремонты. Это новостройка. Работники ГСЧС были вынуждены вытаскивать некоторых жителей дома подъемными кранами. Снесло с 5 по 9 этаж. На месте работают коммунальщики, они убирают завалы", — сообщила корреспондентка.

Напомним, россияне атаковали Киев дронами. В соцсетях обнародовали видео момента попадания дрона по многоэтажке в Вишневом в ночь на 25 января.

Киев взрыв дом війна дрон-камикадзе

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