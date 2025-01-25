Прилет дрона по дому в Вишневом — жительница рассказала об атаке

Попадание дрона по дому в Киеве — женщина рассказала об атаке
В Киевской области в ночь на 25 января прогремел взрыв. Российский дрон влетел в девятиэтажку в Вишневом. Жительница из соседнего дома рассказала подробности о ночной атаке.
Об этом она рассказала корреспонденту Новини.LIVE.
Российская атака беспилотником по дому в Вишневом
Возле дома продолжаются мероприятия по ликвидации последствий российской атаки беспилотником. На видео видно, что в результате попадания дрона в доме есть серьезные повреждения.
Взрыв был такой силы, что в доме вылетели стекла и были разрушены несколько балконов на этажах.
Жительница соседнего дома рассказала, что слышала гул от дрона и сильный взрыв. В момент атаки она находилась с семьей дома, однако, из-за сильного взрыва не видела последствия атаки. Ее дом не пострадал.
Наша корреспондентка Ирина Доля Новини.LIVE тоже проживает в ЖК "Вишневое". Она сообщила, что увидела яркую вспышку около 02:50.
"В этом доме уже жили несколько семей. Первый подъезд и второй там уже люди делают ремонты. Это новостройка. Работники ГСЧС были вынуждены вытаскивать некоторых жителей дома подъемными кранами. Снесло с 5 по 9 этаж. На месте работают коммунальщики, они убирают завалы", — сообщила корреспондентка.
Напомним, россияне атаковали Киев дронами. В соцсетях обнародовали видео момента попадания дрона по многоэтажке в Вишневом в ночь на 25 января.
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