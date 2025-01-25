Приліт дрона по будинку у Вишневому — мешканка розповіла про атаку

Працівники ДСНС проводять рятувальні роботи в атакованому будинку. Фото: ДСНС Київщини

У Києвській області в ніч проти 25 січня пролунав вибух. Російський дрон влетів у дев'ятиповерхівку у Вишневому. Мешканка з сусіднього будинку розповіла подробиці про нічну атаку.

Про це вона розповіла кореспонденту Новини.LIVE.

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Біля будинку тривають заходи з ліквідації наслідків російської атаки безпілотником. На відео видно, що внаслідок влучання дрона у будинку є серйозні пошкодження.

Рятувальні роботи. Фото: Новини.LIVE

Наслідки прильоту російського дрона. Фото: Новини.LIVE

Вибух був такої сили, що у будинку вилетіло скло та були зруйновані кілька балконів на поверхах.

Мешканка сусіднього будинку розповіла, що чула гул від дрона та сильний вибух. В момент атаки вона перебувала з родиною вдома, проте, через сильний вибух не бачила наслідки атаки. Її будинок не постраждав..

Розбір завалів. Фото: Новини.LIVE

Наша кореспондентка Ірина Доля Новини.LIVE теж проживає у ЖК "Вишневе". Вона повідомила, що побачила яскравий спалах близько о 02:50.

"В цьому будинку вже жили кілька родин. Перший під'їзд і другий там вже люди роблять ремонти. Це новобудова. Працівники ДСНС були змушені витягувати деяких мешканців будинку підйомними кранами. Знесло з 5 по 9 поверх. На місці працюють комунальники, вони прибирають завали", — повідомила кореспондентка.

Нагадаємо, росіяни атакували Київ дронами. У соцмережах оприлюднили відео моменту влучання дрона по багатоповерхівці у Вишневому у ніч проти 25 січня.