Ночная атака на Киевскую область 31 июля — повреждены 13 домов

Спасатели при ликвидации завалов. Иллюстративное фото: ГСЧС Киева

Российские военные массированно атаковали Киевщину ударными дронами в ночь на 31 июля. Благодаря работе ПВО все вражеские цели были сбиты. Пострадавших среди населения нет, однако повреждены 13 частных домов.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко в Facebook в среду, 31 июля.

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Кравченко отметил, что в течение сегодняшней ночи россияне массированно атаковали Киевщину ударными дронами. Воздушная тревога в регионе длилась более семи часов.

"В регионе работали силы ПВО. Все вражеские цели сбиты. Попадания в объекты жилой и критической инфраструктуры не допущены. Пострадавших среди населения нет", — написал глава ОВА.

По его словам, известно о 13 поврежденных частных домах в четырех районах области. В результате падения обломков разрушены фасады, кровли крыш, выбиты окна. Также в одном из домов произошло возгорание, спасатели ГСЧС ликвидировали пожар.

"Оперативные группы продолжают работы по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки. Падение большинства обломков БпЛА фиксируются вне населенных пунктов", — отметил Кравченко.

Сообщение Кравченко. Фото: скриншот

Российские захватчики в ночь на 31 июля совершили одну из самых массированных атак ударных беспилотников "Shahed-131/136" на Украину. Известно, что из 89 вражеских дронов Воздушные силы сбили все беспилотники.

Напомним, 31 июля взрывы раздавались в пригороде Херсона — оккупанты обстреливали регион с временно оккупированного левого берега. В результате атаки известно об одной жертве и одной раненой.

Также мы писали, что за прошедшие сутки российские военные атаковали 12 населенных пунктов Запорожской области. Погибших и раненых нет.