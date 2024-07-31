Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В результате атаки на Киевщину повреждены частные дома — новые данные ОВА arrow

В результате атаки на Киевщину повреждены частные дома — новые данные ОВА

31 июля 2024 11:03
Валерия Барановская - редактор
Ночная атака на Киевскую область 31 июля — повреждены 13 домов
Спасатели при ликвидации завалов. Иллюстративное фото: ГСЧС Киева
Валерия Барановская - редактор

Российские военные массированно атаковали Киевщину ударными дронами в ночь на 31 июля. Благодаря работе ПВО все вражеские цели были сбиты. Пострадавших среди населения нет, однако повреждены 13 частных домов.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко в Facebook в среду, 31 июля.

Читайте также:

Последствия ночной атаки на Киевщину

Кравченко отметил, что в течение сегодняшней ночи россияне массированно атаковали Киевщину ударными дронами. Воздушная тревога в регионе длилась более семи часов.

"В регионе работали силы ПВО. Все вражеские цели сбиты. Попадания в объекты жилой и критической инфраструктуры не допущены. Пострадавших среди населения нет", — написал глава ОВА.

По его словам, известно о 13 поврежденных частных домах в четырех районах области. В результате падения обломков разрушены фасады, кровли крыш, выбиты окна. Также в одном из домов произошло возгорание, спасатели ГСЧС ликвидировали пожар.

"Оперативные группы продолжают работы по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки. Падение большинства обломков БпЛА фиксируются вне населенных пунктов", — отметил Кравченко.

В результате атаки на Киевщину повреждены частные дома — новые данные ОВА - фото 1
Сообщение Кравченко. Фото: скриншот

Российские захватчики в ночь на 31 июля совершили одну из самых массированных атак ударных беспилотников "Shahed-131/136" на Украину. Известно, что из 89 вражеских дронов Воздушные силы сбили все беспилотники. 

Напомним, 31 июля взрывы раздавались в пригороде Херсона — оккупанты обстреливали регион с временно оккупированного левого берега. В результате атаки известно об одной жертве и одной раненой.

Также мы писали, что за прошедшие сутки российские военные атаковали 12 населенных пунктов Запорожской области. Погибших и раненых нет.

Киев ГСЧС россияне беспилотники Киевская область обстрелы ПВО дроны война в Украине війна

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом