В результате пожара на складе в Дарницком районе пострадали два человека, — Кличко

Пожар в Дарницком районе Киева. Фото: Telegram/Труха Киев

Пожар, возникший на складе строительных материалов в Дарницком районе Киева, был ликвидирован. В результате инцидента пострадали двое сотрудников.

Об этом сообщил глава столицы Виталий Кличко.

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Пожар на складе в Дарницком районе

"Пожар в магазине-складе стройматериалов на улице Бориспольской в Дарницком районе столицы ликвидирован. Обнаружили двух пострадавших сотрудников в состоянии острой реакции на стресс", — говорится в сообщении.

Отмечается, что к ликвидации пожара были привлечены семь единиц техники и 27 специалистов спасателя.

Скриншот поста Кличко

Напомним, что в Виннице возник масштабный пожар на складах со строительными материалами. Возгорание произошло вечером 9 ноября, однако пожарные ликвидировали его до утра 10 ноября.