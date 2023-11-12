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В результате пожара на складе в Дарницком районе пострадали два человека, — Кличко

12 ноября 2023 21:41
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В результате пожара на складе в Дарницком районе пострадали два человека, — Кличко
Пожар в Дарницком районе Киева. Фото: Telegram/Труха Киев
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Пожар, возникший на складе строительных материалов в Дарницком районе Киева, был ликвидирован. В результате инцидента пострадали двое сотрудников.

Об этом сообщил глава столицы Виталий Кличко.

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Пожар на складе в Дарницком районе

"Пожар в магазине-складе стройматериалов на улице Бориспольской в Дарницком районе столицы ликвидирован. Обнаружили двух пострадавших сотрудников в состоянии острой реакции на стресс", — говорится в сообщении.

Отмечается, что к ликвидации пожара были привлечены семь единиц техники и 27 специалистов спасателя.

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Скриншот поста Кличко

Напомним, что в Виннице возник масштабный пожар на складах со строительными материалами. Возгорание произошло вечером 9 ноября, однако пожарные ликвидировали его до утра 10 ноября.

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