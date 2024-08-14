Оккупанты атаковали Киевскую область шахедами, возник пожар

Ликвидация лесного пожара. Фото иллюстративное: ГСЧС Украины

Ночью 14 августа враг в очередной раз атаковал Киевскую область ударными дронами. Силами противовоздушной обороны воздушные цели были уничтожены, однако из-за падения обломков произошел лесной пожар.

Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко в Telegram, 14 августа.

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Ночью 14 августа в Киевской области работали силы ПВО, сбиты вражеские цели.

Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не зафиксировано. Пострадавшие отсутствуют.

"В результате падения обломков вне населенного пункта произошло возгорание лесной подстилки. Пожар ликвидирован", — говорится в сообщении.