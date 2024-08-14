Окупанти атакували Київську область шахедами, виникла пожежа

Ліквідація лісової пожежі. Фото ілюстративне: ДСНС України

Вночі 14 серпня ворог вкотре атакував Київщину ударними дронами. Силами протиповітряної оборони повітряні цілі було знищено, проте через падіння уламків сталася лісова пожежа.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко у Telegram 14 серпня.

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Вночі 14 серпня у Київській області працювали сили ППО, збиті ворожі цілі.

Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано. Постраждалі відсутні.

"Внаслідок падіння уламків поза межами населеного пункту сталося займання лісової підстилки. Пожежа ліквідована", — йдеться в повідомленні.