Атака на Киев 24 ноября — в КГГА рассказали о последствиях

Спасатель обследует помещение. Иллюстративное фото: ГСЧС

В ночь на воскресенье, 24 ноября, российская армия атаковала Киев беспилотниками. Воздушная тревога в городе длилась более трех часов.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА).

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По информации КГГА, беспилотники атаковали столицу по разным направлениям.

"Силы Обороны обнаружили и обезвредили более десятка беспилотников, угрожавших столице. Предварительно, в столице обошлось без разрушений, информация о пострадавших не поступала", — говорится в сообщении.

Киевские власти подчеркивают, что сейчас в столице нет воздушной тревоги, но в Киевской области еще летают российские БпЛА.

"Не исключено, что дроны могут изменить направление движения и будут представлять опасность для Киева. Будьте внимательны и следите за сигналами воздушной тревоги", — добавили в КГГА.

Пост КГГА в Telegram

Напомним, около трех утра в Киеве объявили воздушную тревогу. По данным мониторинговых каналов, дрон-камикадзе летел в столицу со стороны Борисполя.

Также КГГА напомнила, что все жители столицы могут найти ближайшее укрытие, воспользовавшись специальной картой.