Атака на Киев 24 ноября — в КГГА рассказали о последствиях

Ночью Киев атаковали БпЛА — в КГГА рассказали о последствиях
В ночь на воскресенье, 24 ноября, российская армия атаковала Киев беспилотниками. Воздушная тревога в городе длилась более трех часов.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Атака БпЛА на Киев
По информации КГГА, беспилотники атаковали столицу по разным направлениям.
"Силы Обороны обнаружили и обезвредили более десятка беспилотников, угрожавших столице. Предварительно, в столице обошлось без разрушений, информация о пострадавших не поступала", — говорится в сообщении.
Киевские власти подчеркивают, что сейчас в столице нет воздушной тревоги, но в Киевской области еще летают российские БпЛА.
"Не исключено, что дроны могут изменить направление движения и будут представлять опасность для Киева. Будьте внимательны и следите за сигналами воздушной тревоги", — добавили в КГГА.
Напомним, около трех утра в Киеве объявили воздушную тревогу. По данным мониторинговых каналов, дрон-камикадзе летел в столицу со стороны Борисполя.
Также КГГА напомнила, что все жители столицы могут найти ближайшее укрытие, воспользовавшись специальной картой.
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