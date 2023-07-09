Вода не отвечает требованиям: где в Киеве нельзя купаться
В Киеве в местах массового отдыха население на водных объектах, где возможный отдых с купанием провели проверку. Специалисты обнаружили места, где купаться строго-настрого запрещено.
Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Киеве.
Проверка водных объектов в Киеве
"Госпродслужбы сообщило КП "Плесо" и КГГА о результатах исследований воды и водных объектов Киева", — говорится в сообщении.
Специалисты предупредили о негативных последствиях среди населения при купании на следующих пляжах:
- "Веселка",
- "Радуга",
- "Троещина",
- "Галерный",
- "Вербный",
- "Пуща Водица".
"По результатам санитарно-микробиологических и санитарно-химических исследований пробы воды на этих объектах не отвечают требованиям Гигиенических нормативов качества воды водных объектов", — рассказали в пресс-службе.
Как отметили в Госпродпотребслужбе, мониторинг качества воды водных объектов проводился в местах массового отдыха населения на водных объектах города столицы, где возможен отдых с купанием.
Специалисты проверили пляжи: "Венеция", "Веселка", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Предмостная Слободка", "Радуга", "Тельбин", "Центральный", "Троещина", "Черторый", "Галерный", "Вербный" и "Пуща Водица".
Напомним, из-за подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области из-за загрязнения воды запретили купаться в открытых водоемах, вылавливать и продавать рыбу. Это может быть очень опасно.