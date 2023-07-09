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Вода не отвечает требованиям: где в Киеве нельзя купаться

9 июля 2023 14:03
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Вода не отвечает требованиям: где в Киеве нельзя купаться
Река Днепр в Киеве. Фото: t.me/DepartmentStateConsumerServices
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Киеве в местах массового отдыха население на водных объектах, где возможный отдых с купанием провели проверку. Специалисты обнаружили места, где купаться строго-настрого запрещено.

Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Киеве.

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"Госпродслужбы сообщило КП "Плесо" и КГГА о результатах исследований воды и водных объектов Киева", — говорится в сообщении.

Специалисты предупредили о негативных последствиях среди населения при купании на следующих пляжах:

  • "Веселка",
  • "Радуга",
  • "Троещина",
  • "Галерный",
  • "Вербный",
  • "Пуща Водица".

"По результатам санитарно-микробиологических и санитарно-химических исследований пробы воды на этих объектах не отвечают требованиям Гигиенических нормативов качества воды водных объектов", — рассказали в пресс-службе.

Как отметили в Госпродпотребслужбе, мониторинг качества воды водных объектов проводился в местах массового отдыха населения на водных объектах города столицы, где возможен отдых с купанием.

Специалисты проверили пляжи: "Венеция", "Веселка", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Предмостная Слободка", "Радуга", "Тельбин", "Центральный", "Троещина", "Черторый", "Галерный", "Вербный" и "Пуща Водица".

Напомним, из-за подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области из-за загрязнения воды запретили купаться в открытых водоемах, вылавливать и продавать рыбу. Это может быть очень опасно.

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