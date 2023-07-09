Вода не відповідає вимогам: де в Києві не можна купатися

Річка Дніпро в Києві. Фото: t.me/DepartmentStateConsumerServices

У Києві в місцях масового відпочинку населення на водних об’єктах, де можливий відпочинок із купанням здійснили перевірку. Фахівці виявили місця, де купатися суворо заборонено.

Про це повідомили в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Києві.

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Перевірка водних об'єктів у Києві

"Держпродспоживслужби повідомило КП "Плесо" та КМДА про результати досліджень води та водних об’єктів Києва", — йдеться у повідомленні.

Фахівці попередили про негативні наслідки серед населення при купанні на таких пляжах:

"Веселка",

"Райдуга",

"Троєщина",

"Галерний",

"Вербний",

"Пуща Водиця".

"За результатами санітарно-мікробіологічних та санітарно-хімічних досліджень проби води на цих об'єктах не відповідають вимогам Гігієнічних нормативів якості води водних об’єктів", — розповіли в пресслужбі.

Як зазначили у Держпродспоживслужби, моніторинг якості води водних об’єктів проводився в місцях масового відпочинку населення на водних об’єктах міста столиці, де можливий відпочинок з купанням.

Фахівці перевірили пляжі: "Венеція", "Веселка", "Дитячий", "Золотий", "Молодіжний", "Передмістна Слобідка", "Райдуга", "Тельбін", "Центральний", "Троєщина", "Чорторий", "Галерний", "Вербний" та "Пуща Водиця".

Нагадаємо, через підрив Каховської ГЕС на Херсонщині через забруднення води заборонили купатися у відкритих водоймах, виловлювати та продавати рибу. Це може бути дуже небезпечно.