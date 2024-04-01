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Водителя зажало в кабине — в Киеве маршрутка влетела в электроопору

1 апреля 2024 11:03
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Водителя зажало в кабине — в Киеве маршрутка влетела в электроопору
Медики и полиции на месте аварии. Фото: ГСЧС
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Оболонском районе Киева в понедельник, 1 апреля, произошло ДТП с участием маршрутки. В результате столкновения маршрутки с электроопорой, водителя зажало между сиденьем и приборной панелью. 

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Киеве.

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В Киеве на проспекте Степана Бандеры в 06:38 произошла авария. Водитель автобуса столкнулся с электроопорой. В результате ДТП, водителя зажало между сиденьем и приборной панелью.

Внимание! Фото ниже содержит чувствительный контент 18+

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Полиция и ГСЧС на месте аварии. Фото: ГСЧС
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Водитель маршрутки в карете скорой. Фото: ГСЧС

На место вызвали спасателей, которые с помощью гидравлического инструмента потерпевшего деблокировали и передали медикам. Причину ДТП будут устанавливать правоохранители.

Напомним, 18 марта в Киеве произошло масштабное ДТП. Водитель в нетрезвом состоянии вызвал тройное столкновение авто в столице. В результате аварии травмы получили двое водителей других авто.

А 29 марта в Германии произошла смертельная авария в Северном Рейне — Вестфалии. Водитель рейсового автобуса не справился с управлением и вылетел с трассы. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 20 человек.

ДТП
Киев
авария
ГСЧС
водители

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