Водителя зажало в кабине — в Киеве маршрутка влетела в электроопору

Медики и полиции на месте аварии. Фото: ГСЧС

В Оболонском районе Киева в понедельник, 1 апреля, произошло ДТП с участием маршрутки. В результате столкновения маршрутки с электроопорой, водителя зажало между сиденьем и приборной панелью.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Киеве.

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Авария в Киеве 1 апреля

В Киеве на проспекте Степана Бандеры в 06:38 произошла авария. Водитель автобуса столкнулся с электроопорой. В результате ДТП, водителя зажало между сиденьем и приборной панелью.

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Полиция и ГСЧС на месте аварии. Фото: ГСЧС

Водитель маршрутки в карете скорой. Фото: ГСЧС

На место вызвали спасателей, которые с помощью гидравлического инструмента потерпевшего деблокировали и передали медикам. Причину ДТП будут устанавливать правоохранители.

Напомним, 18 марта в Киеве произошло масштабное ДТП. Водитель в нетрезвом состоянии вызвал тройное столкновение авто в столице. В результате аварии травмы получили двое водителей других авто.

А 29 марта в Германии произошла смертельная авария в Северном Рейне — Вестфалии. Водитель рейсового автобуса не справился с управлением и вылетел с трассы. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 20 человек.