Водителям на заметку: в Киевской области перекрыли один из мостов

Водитель за рулем. Фото: РБК-Украина

Из-за обильных осадков и повышения уровня воды в реке Тетерев мост на автодороге Киев — Иванков — Овруч (Р-02) временно закрыт для всех видов транспорта. Это связано с подтоплением, которое оказало негативное воздействие на временную переправу, используемую для передвижения.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киевской области.

Читайте также:

Перекрытие моста

В сообщении говорится, что движение автомобилей и других транспортных средств ограничено, пока не будет принято решение о возобновлении работы моста.

Организаторы дорожного движения рекомендуют обход моста через село Кухари, чтобы избежать неудобств и сохранить безопасность на дороге. Данное ограничение движения может привести к задержкам и неудобствам для путешественников и грузовых перевозок, но оно необходимо для предотвращения любых возможных аварийных ситуаций.

Водители и другие участники дорожного движения должны быть особенно осторожны при езде по дорогам в этом районе и следовать всем указаниям, выданным организаторами дорожного движения.

По мере того как уровень воды в реке Тетерев снизится, мост будет вновь доступен для передвижения, и организаторы дорожного движения обязательно сообщат об этом в соответствующих СМИ.

Напомним, что процесс строительства пешеходного моста и благоустройства острова Оболонский в Киеве продолжается. Мэр Киева Виталий Кличко выразил надежду, что в этом году столица Украины представит своим жителям и гостям еще одну зеленую и красивую достопримечательность.