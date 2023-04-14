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Водіям на замітку: на Київщині перекрили один із мостів

14 квітня 2023 19:55
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Водіям на замітку: на Київщині перекрили один із мостів
Водiй за кермом. Фото: РБК-Україна
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Через сильні опади та підвищення рівня води в річці Тетерів міст на автодорозі Київ — Іванків — Овруч (Р-02) тимчасово закрито для всіх видів транспорту. Це з підтопленням, яке негативно вплинув на тимчасову переправу, використовувану для пересування.

Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області .

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Перекриття мосту

У повідомленні йдеться, що рух автомобілів та інших транспортних засобів обмежений, доки не буде ухвалено рішення про відновлення роботи мосту.

Організатори дорожнього руху рекомендують обхід мосту через село Кухарі, щоб уникнути незручностей та зберегти безпеку на дорозі. Дане обмеження руху може призвести до затримок та незручностей для мандрівників та вантажних перевезень, але воно необхідне для запобігання будь-яким можливим аварійним ситуаціям.

Водії та інші учасники дорожнього руху мають бути особливо обережними при їзді дорогами в цьому районі та дотримуватися всіх вказівок, виданих організаторами дорожнього руху.

У міру того, як рівень води в річці Тетерів знизиться, міст буде знову доступний для пересування, і організатори дорожнього руху обов'язково повідомлять про це відповідні ЗМІ.

Нагадаємо, що процес будівництва пішохідного мосту та благоустрою острова Оболонський у Києві триває. Мер Києва Віталій Кличко висловив сподівання, що цього року столиця України представить своїм мешканцям та гостям ще одну зелену та гарну пам'ятку.

 

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