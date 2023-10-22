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Водителю, который насмерть сбил военного в Киеве на блокпосту, объявили подозрение

22 октября 2023 20:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Водителю, который насмерть сбил военного в Киеве на блокпосту, объявили подозрение
Автомобиль, который сбил военного на блокпосту в Киеве. Фото: kyiv.npu.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Правоохранители объявили подозрение водителю, который насмерть сбил военного на блокпосту в Киеве. Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня ночью, 22 октября.

Об этом сообщает Нацполиция Украины.

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Подозрение водителю

Фигуранту, который устроил ДТП, объявили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего).

В Нацполиции рассказали, что также вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Пост Нацполиции. Фото: скриншот

Напомним, на блокпосту при въезде в Киев произошло ДТП, в результате которого погиб военнослужащий. Случилось это сегодня, 22 октября, около 00:30.

Также мы писали, что в пятницу, 20 октября, в Белой Церкви Киевской области под колеса грузовика попал велосипедист. В результате ДТП водителя двухколесного госпитализировали с травмой головы в медицинское учреждение.

Добавим, в городе Каменское, что на Днепропетровщине, произошло смертельное ДТП. На встречной полосе фура въехала в мотоциклиста из-за внезапно выбежавшей на дорогу кошки.

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