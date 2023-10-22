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Водію, який на смерть збив військового у Києві на блокпосту, оголосили підозру

22 жовтня 2023 20:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Водію, який на смерть збив військового у Києві на блокпосту, оголосили підозру
Автомобіль, який збив військового на блокпосту в Києві. Фото: kyiv.npu.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Правоохоронці оголосили підозру водію, який на смерть збив військового на блокпосту в Києві. Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні вночі, 22 жовтня.

Про це повідомляє Нацполіція України.

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Фігуранту, який влаштував ДТП, оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого). 

У Нацполіції розповіли, що також вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Допис Нацполіції. Фото: скриншот

Нагадаємо, на блокпосту при вʼїзді до Києва сталася ДТП, внаслідок якої загинув військовослужбовець. Сталося це сьогодні, 22 жовтня, близько 00:30.

Також ми писали, що у п'ятницю, 20 жовтня, у Білій Церкві Київської області під колеса вантажівки потрапив велосипедист. Внаслідок ДТП керманича двоколісного госпіталізували з травмою голови до медичного закладу. 

Додамо, у місті Кам'янське, що на Дніпропетровщині, сталася смертельна ДТП. На зустрічній смузі фура в'їхала у мотоцикліста через кішку, яка раптово вибігла на дорогу. 

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