Водію, який на смерть збив військового у Києві на блокпосту, оголосили підозру

Автомобіль, який збив військового на блокпосту в Києві. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Правоохоронці оголосили підозру водію, який на смерть збив військового на блокпосту в Києві. Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні вночі, 22 жовтня.

Про це повідомляє Нацполіція України.

Читайте також:

Підозра водієві

Фігуранту, який влаштував ДТП, оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого).

У Нацполіції розповіли, що також вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Допис Нацполіції. Фото: скриншот

Нагадаємо, на блокпосту при вʼїзді до Києва сталася ДТП, внаслідок якої загинув військовослужбовець. Сталося це сьогодні, 22 жовтня, близько 00:30.

Також ми писали, що у п'ятницю, 20 жовтня, у Білій Церкві Київської області під колеса вантажівки потрапив велосипедист. Внаслідок ДТП керманича двоколісного госпіталізували з травмою голови до медичного закладу.

Додамо, у місті Кам'янське, що на Дніпропетровщині, сталася смертельна ДТП. На зустрічній смузі фура в'їхала у мотоцикліста через кішку, яка раптово вибігла на дорогу.