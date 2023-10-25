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Водителю, сбившему людей на остановке в Киеве, сообщили о подозрении

25 октября 2023 17:22
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Водителю, сбившему людей на остановке в Киеве, сообщили о подозрении
ДТП в Киеве 25 октября. Фото: Facebook/Полиция Киева
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Сегодня, 25 октября, около семи утра в одном из районов Киева произошло ДТП. Водитель выехал за пределы проезжей части, в результате чего пострадали два пешехода.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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Согласно материалам следствия, водитель автомобиля Toyota Avensis не справился с управлением.

"В результате автомобиль совершил наезд на двух стоящих на остановке общественного транспорта пешеходов. Пострадавшие получили травмы, относящиеся к средней тяжести телесных повреждений", — говорится в сообщении.

Известно, что драгер не обнаружил у водителя признаков опьянения.

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры водителю сообщили подозрение о нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло за собой пострадавшие телесные повреждения средней тяжести. Решается вопрос об избрании водителю меры пресечения.

Напомним, что в Броварах Киевской области автомобиль сбил женщину, которая перебегала дорогу в неположенном месте. Из-за полученных травм ей пришлось отправиться в больницу.

Кроме того, 24 октября на автодороге "Львов — Радехов" произошло смертельное ДТП. В результате столкновения с двумя грузовиками погиб 45-летний велосипедист.

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