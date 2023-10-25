Водію, який збив людей на зупинці в Києві, повідомили про підозру
Сьогодні, 25 жовтня, близько сьомої ранку в одному з районів Києва сталася ДТП. Водій виїхав за межі проїжджої частини, внаслідок чого постраждали двоє пішоходів.
Про це повідомляє Київська міська прокуратура.
Наїхав на пішоходів
Згідно з матеріалами слідства, водій автомобіля Toyota Avensis не впорався з керуванням.
"У результаті автомобіль скоїв наїзд на двох пішоходів, які стояли на зупинці громадського транспорту. Постраждалі отримали травми, які належать до середньої тяжкості тілесних ушкоджень", — йдеться у повідомленні.
Відомо, що драгер не виявив у водія ознак сп'яніння.
За процесуального керівництва Київської міської прокуратури водію повідомили підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим тілесні ушкодження середньої тяжкості. Вирішується питання про обрання водію запобіжного заходу.
Нагадаємо, що у Броварах Київської області автомобіль збив жінку, яка перебігала дорогу в недозволеному місці. Через отримані травми їй довелося вирушити до лікарні.
Крім того, 24 жовтня на автодорозі "Львів — Радехів" сталася смертельна ДТП. Внаслідок зіткнення із двома вантажівками загинув 45-річний велосипедист.
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