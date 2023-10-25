Водію, який збив людей на зупинці в Києві, повідомили про підозру

ДТП у Києві 25 жовтня. Фото: Facebook/Поліція Києва

Сьогодні, 25 жовтня, близько сьомої ранку в одному з районів Києва сталася ДТП. Водій виїхав за межі проїжджої частини, внаслідок чого постраждали двоє пішоходів.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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Згідно з матеріалами слідства, водій автомобіля Toyota Avensis не впорався з керуванням.



"У результаті автомобіль скоїв наїзд на двох пішоходів, які стояли на зупинці громадського транспорту. Постраждалі отримали травми, які належать до середньої тяжкості тілесних ушкоджень", — йдеться у повідомленні.



Відомо, що драгер не виявив у водія ознак сп'яніння.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури водію повідомили підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим тілесні ушкодження середньої тяжкості. Вирішується питання про обрання водію запобіжного заходу.

Нагадаємо, що у Броварах Київської області автомобіль збив жінку, яка перебігала дорогу в недозволеному місці. Через отримані травми їй довелося вирушити до лікарні.

Крім того, 24 жовтня на автодорозі "Львів — Радехів" сталася смертельна ДТП. Внаслідок зіткнення із двома вантажівками загинув 45-річний велосипедист.