Водители боятся, автобус проезжает мимо: "Самурай" о жизни ветерана в Киеве

Общественный транспорт в столице остается вне рамок инклюзивности. Горожане с инвалидностью ежедневно сталкиваются с препятствиями во время дороги по делам. Труднее всего проживать в Киеве украинцам с потерей зрения: автобусы не останавливаются в указанном месте, звуковое оповещение отсутствует, а водители вместо помощи стремятся убежать с остановки как можно быстрее.

О проблеме журналистке Новини.LIVE Анне Сирык рассказал ветеран и основатель БФ "Побачимо перемогу" Владислав "Самурай" Ещенко.

Общественный транспорт в Киеве — полностью неиклюзивный

Ветеран Владислав Ещенко с позывным "Самурай" в начале большой войны добровольно стал на защиту Донецкой области. Во время разминирования противопехотных мин получил тяжелое ранение. Потерял глаза и почти полностью слух. Он на собственном опыте знает, что "не работает" в столице.

"Существует правило: когда мы поднимаем вверх несколько раз белую трость, водитель транспортного средства должен остановиться и мы можем перейти дорогу. Этого не знает никто, совсем никто", — рассказывает Владислав Ещенко.

Еще больше вопросов к водителям местного общественного транспорта. Они буквально, по словам ветерана, игнорируют потребности горожан с инвалидностью.

"Они, когда видят на остановке человека с белой тростью, не знают, что делать. Закрывают двери и уезжают. Они стесняются того, что не знают, как коммуницировать. Они понимают, что им надо что-то сделать. А что делать? Выйти, сказать, взять, предложить помощь? Думают: "Я не понимаю, что делать. Я лучше закрою дверь и уеду", — рассказывает защитник.

Также водители общественного транспорта игнорируют указанное место остановки. Согласно правилам, то автобус должен остановиться дверью возле человека с белой тростью. Там должна быть пометка тактильной плиткой.

"А у нас общественный транспорт даже возле моего дома останавливается перед остановкой в 30 метрах", — рассказывает "Самурай".

Еще один пробел в инклюзивности транспорта —внешняя и внутренняя озвучка.

"Внешней у нас нет совсем, поэтому человек с потерей зрения должен спрашивать тех, кто находится рядом, а какой маршрут сейчас подъехал. Это совсем не комфортно. Я должен самостоятельно это услышать. Внутренняя озвучка не всегда соответствует той остановке, на которую мы приехали. Все киевляне это замечали, но, если для большинства это повод улыбнуться, для нас — это проблема", — добавляет ветеран.

Владислав Ещенко отмечает, что проблемы существуют на каждом маршруте общественного транспорта и решать их систематически никто из местных властей не желает.

