Водії бояться, автобус не зупиняється: "Самурай" про життя ветерана в Києві

Ветеран та очільник БФ "Побачимо перемогу" Владислав "Самурай" Єщенко. Фото: Новини.LIVE

Громадський транспорт у столиці залишається поза рамками інклюзивності. Містяни з інвалідністю щодня зіштовхуються з перешкодами під час дороги по справах. Найважче проживати в Києві українцям з втратою зору: автобуси не зупиняються у зазначеному місці, звукове оповіщення відсутнє, а водії замість допомоги прагнуть втекти з зупинки якнайшвидше.

Про проблему журналістці Новини.LIVE Анні Сірик розповів ветеран та засновник БФ "Побачимо перемогу" Владислав "Самурай" Єщенко.

Громадський транспорт у Києві — неіклюзивний

Ветеран Владислав Єщенко з позивним "Самурай" на початку великої війни добровільно став на захист Донеччини. Під час розмінування протипіхотних мін отримав важке поранення. Втратив очі та майже повністю слух. Він на власному досвіді знає, що "не працює" у столиці.

"Існує правило: коли ми підімаємо вгору декілька разів білу тростину, водій транспортного засобу має зупинитися і ми можемо перейти дорогу. Цього не знає ніхто, зовсім ніхто", — розповідає Владислав Єщенко.

Ще більше запитань до водіїв місцевого громадського транспорту. Вони буквально, зі слів ветерана, ігнорують потреби містян з інвалідністю.

"Вони, коли бачать на зупинці людину з білою тростиною, не знають, що робити. Зачиняють двері і від'їжджають. Вони соромляться того, що не знають, як комунікувати. Вони розуміють, що їм треба щось зробити. А що робити? Вийти, сказати, взяти, запропонувати допомогу? Думають: "Я не розумію, що робити. Я краще зачиняти двері та поїду", — розповідає захисник.

Також водії громадського транспорту ігнорують зазначене місце зупинки. Згідно з правилами, то автобус має спинитися дверима біля людини з білою тростиною. Там має бути помітка тактильною плиткою.

"А у нас громадський транспорт навіть біля мого дому зупиняється перед зупинкою за 30 метрів", — розповідає "Самурай".

Ще одна прогалина в інклюзивності транспорта — зовнівшня і внутрішня озвучка.

"Зовнішньої у нас немає зовсім, тому людина із втратою зору повинна питати тих, хто знаходиться поруч, а який маршрут зараз під'їхав. Це зовсім не комфортно. Я мав би самостійно це почути. Внутрішня озвучка не завжди відповідає тій зупинці, на яку ми приїхали. Всі кияни це помічали, але, якщо для більшості це привід усміхнутись, для нас — це проблема", — додає ветеран.

Владислав Єщенко зазначає, що проблеми існують на кожному маршруті громадського транспорту і вирішувати їх систематично ніхто з місцевої влади не бажає.

