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Водители это роскошь — почему в Киеве стремительно растут цены на такси

8 июля 2024 20:26
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Киев столкнулся с ростом цен на такси из-за дефицита водителей
Водитель такси отдыхает. Фото: УНИАН
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

В Киеве стало тяжелее вызвать такси, а средняя стоимость поездок значительно выросла. В связи с мобилизацией и ожидаемым повышением цен на топливо цены на такси в столице подорожали на 20-30%.

Об этом сообщает издание Liga.net .

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По словам представителей таксомоторных компаний, мобилизация оказала значительное влияние на количество водителей — их стало меньше. Это заставило оставшихся водителей работать больше, что приводит к усталости и снижению качества обслуживания.

"Сейчас у нас на 30% меньше водителей, чем было до войны. Водители работают по 12-14 часов в сутки, им просто физически тяжело ", — говорит глава Ассоциации перевозчиков Украины Иван Бондарев.

Кроме того, уменьшение количества водителей привело к росту спроса на их услуги, что в свою очередь вызвало рост цен.

Бондарев отметил, что цены на поездки на такси действительно повысились на 20-30%. По словам экспертов, ситуация в сфере такси может улучшиться только после окончания войны и возвращения мобилизованных водителей домой.

Напомним, Киевский картонно-бумажный комбинат (ККПК) в городе Обухов Киевской области оказался на грани закрытия. Из-за тотальной мобилизации работников-мужчин.

Ранее мы писали, что из-за мобилизации в Украине в сфере логистики возник дефицит водителей. В результате компании начали нанимать на работу женщин, которые становятся уже опытными дальнобойницами.

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