Київ зіткнувся зі зростанням цін на таксі через дефіцит водіїв

Водій таксі відпочиває. Фото: УНІАН

У Києві стало важче викликати таксі, а середня вартість поїздок значно зросла. У зв'язку із мобілізацією та очікуваним підвищенням цін на пальне — ціни на таксі у столиці подорожчали на 20-30%.

Про це повідомляє видання Liga.net.

Читайте також:

Війна спричинила дефіцит кадрів у сфері таксі

За словами представників таксомоторних компаній, мобілізація значно вплинула на кількість водіїв — їх стало менше. Це змусило водіїв, які залишилися, працювати більше, що призводить до втоми та зниження якості обслуговування.

"Зараз у нас на 30% менше водіїв, ніж було до війни. Водії працюють по 12-14 годин на добу, їм просто фізично важко", — говорить голова Асоціації перевізників України Іван Бондарев.

Крім того, зменшення кількості водіїв призвело до зростання попиту на їхні послуги, що своєю чергою викликало зростання цін.

Бондарев зазначив, що ціни на поїздки на таксі дійсно підвищилися на 20-30%. За словами експертів, ситуація у сфері таксі може покращитися лише після закінчення війни та повернення мобілізованих водіїв додому.

Нагадаємо, Київський картонно-паперовий комбінат (ККПК), що у місті Обухів на Київщині, опинився на межі закриття. Через тотальну мобілізацію працівників-чоловіків.

Раніше ми писали, що через мобілізацію в Україні у сфері логістики виник дефіцит водіїв. Внаслідок цього компанії почали наймати на роботу жінок, які стають вже досвідченими далекобійницями.