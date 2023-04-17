Водоканал призвал киевлян не бояться желтой воды из крана

Вода из крана, которая может изменить цвет в Киеве. Фото: Pixabay

Из-за наводнения водопроводная вода в столице может приобрести желтоватый оттенок. Это не свидетельствует о ее опасности, такую воду можно использовать для всех нужд.

Об этом сообщила прессслужба Киевводоканала.

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Киевводоканал отметил, что ситуация с водой в столице напрямую связана с весенним половодьем.

"Весенний паводок в этом году отличается своей стремительностью и масштабностью, и Киевская ГЭС начала интенсивный сброс воды, что привело к залповому ухудшению качества воды в реке", — отметили в коммунальном предприятии.

Почему не стоит бояться желтой воды

Специалисты Киевводоканала заявили, что во время половодья может несколько изменяться цветность водопроводной воды.

"То есть вода в этот период может иметь слегка желтоватый цвет", — пояснили в Киевводоканале.

Но этот показатель влияет на качество воды только зрительно, никакой опасности во временном пожелтении воды нет.

"Наши специалисты ежедневно отбирают пробы на всех этапах водоподготовки, осуществляют контроль за физико-химическими и микробиологическими показателями и гарантируют, что водопроводная вода в столице остается безопасной. Пока качество воды остается в пределах нормы", — говорится в комментарии столичного коммунального предприятия.

Напомним, наблюдается сезонное повышение уровня воды в пределах рек Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг на территориях Волынской, Киевской, Ровенской, Черкасской и Черниговской областей. Гидрологическая ситуация находится на усиленном контроле ГСЧС.

Также мы писали, что на Днепре остается критическая ситуация с поднятием уровня воды. В этом году в Черниговской области ожидается паводок, который будет превышать уровень паводка в 2013 году. Если уровень воды продолжит подниматься, то под угрозой подтопления останутся 22 населенных пункта, где проживает более 4 тысяч человек.