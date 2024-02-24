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Владимир Зеленский и Борис Джонсон встретились в Киеве — о чем говорили

24 февраля 2024 20:43
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Владимир Зеленский и Борис Джонсон встретились в Киеве — о чем говорили
Встреча Владимира Зеленского и Бориса Джонсона. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский встретился экс-премьером Великобритании Борисом Джонсоном. Политик прибыл в Киев, чтобы засвидетельствовать нашему государству свою поддержку во вторую годовщину полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщила пресс-служба президента в субботу, 24 февраля.

Зеленский встретился с Джонсоном в Киеве

"Борис Джонсон, спасибо за присутствие в Киеве в этот день! Спасибо за искреннюю поддержку Украины!", — написал под видео президент.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Украину во вторую годовщину полномасштабного вторжения РФ. Он заверил, что ни секунды не сомневается в победе украинцев.

Обращение Джонсона к украинскому народу.

Британский политик подчеркнул , что украинцы победят российского диктатора Владимира Путина, если партнеры и дальше будут помогать им в этом.

"В эту мрачную вторую годовщину путинского вторжения я имею честь быть здесь, в Украине. Учитывая их несокрушимое мужество, я не сомневаюсь, что украинцы победят и выгонят путинские войска — при условии, что мы предоставим им военную, политическую и экономическую помощь, которой они нуждаются", — подчеркнул Джонсон.

Джонсонюк
Борис Джонсон и Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что в Киев прибыл с визитом премьер-министр Канады Джастин Трюдо. С Зеленским они подписали очередное соглашение о безопасности.

Зеленский провел встречу с премьер-министром Джорджей Мэлони. В рамках переговоров было подписано двустороннее соглашение о безопасности.

Владимир Зеленский
Киев
Украина
Борис Джонсон
2 года войны

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