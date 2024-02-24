Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Володимир Зеленський і Борис Джонсон зустрілися в Києві — про що говорили arrow

Володимир Зеленський і Борис Джонсон зустрілися в Києві — про що говорили

24 лютого 2024 20:43
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Володимир Зеленський і Борис Джонсон зустрілися в Києві — про що говорили
Зустріч Володимира Зеленського і Бориса Джонсона. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з експрем'єром Великої Британії Борисом Джонсоном. Політик прибув до Києва, щоб засвідчити нашій державі свою підтримку у другу річницю повномасштабного вторгнення Росії. 

Про це повідомила пресслужба президента у суботу, 24 лютого.

Зеленський зустрівся з Джонсоном у Києві

"Борисе Джонсон, дякую за присутність у Києві в цей день! Дякую за щиру підтримку України!" — написав під відео президент.

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прибув до України у другу річницю повномасштабного вторгнення РФ. Він запевнив, що ні секунди не сумнівається у перемозі українців.

Звернення Джонсона до українського народу

Британський політик наголосив, що українці переможуть російського диктатора Володимира Путіна, якщо партнери й надалі допомагатимуть їм в цьому. 

"У цю похмуру другу річницю путінського вторгнення я маю честь бути тут, в Україні. Зважаючи на їхню незламну мужність, я не сумніваюся, що українці переможуть і виженуть путінські війська — за умови, що ми надамо їм військову, політичну та економічну допомогу, якої вони потребують", — наголосив Джонсон. 

Джонсонюк
Борис Джонсон та Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що до Києва прибув з візитом прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. З Зеленським вони підписали чергову безпекову угоду.

Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Джорджею Мелоні. У рамках переговорів було підписано двосторонню угоду про безпеку.

Володимир Зеленський
Київ
Україна
Борис Джонсон
2 роки війни

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

11 лютого 2024
Новина з відео

17:53Поляки висипають зерно з українських вантажівок, що стоять на кордоні

10 лютого 2024

22:58 Українка з рекордними балами потрапила до фіналу нацвідбору Швеції на Євробачення

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

15 лютого 2024

17:21 У Мінцифрі назвали категорію осіб, яких не бронюватимуть від мобілізації

11 лютого 2024
Новина з фото

01:45Нещадна атака на Миколаїв — гримлять чергові вибухи

Актуальне по темі