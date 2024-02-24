Володимир Зеленський і Борис Джонсон зустрілися в Києві — про що говорили

Зустріч Володимира Зеленського і Бориса Джонсона. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з експрем'єром Великої Британії Борисом Джонсоном. Політик прибув до Києва, щоб засвідчити нашій державі свою підтримку у другу річницю повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомила пресслужба президента у суботу, 24 лютого.

Зеленський зустрівся з Джонсоном у Києві

"Борисе Джонсон, дякую за присутність у Києві в цей день! Дякую за щиру підтримку України!" — написав під відео президент.

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прибув до України у другу річницю повномасштабного вторгнення РФ. Він запевнив, що ні секунди не сумнівається у перемозі українців.

Звернення Джонсона до українського народу

Британський політик наголосив, що українці переможуть російського диктатора Володимира Путіна, якщо партнери й надалі допомагатимуть їм в цьому.

"У цю похмуру другу річницю путінського вторгнення я маю честь бути тут, в Україні. Зважаючи на їхню незламну мужність, я не сумніваюся, що українці переможуть і виженуть путінські війська — за умови, що ми надамо їм військову, політичну та економічну допомогу, якої вони потребують", — наголосив Джонсон.

Борис Джонсон та Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що до Києва прибув з візитом прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. З Зеленським вони підписали чергову безпекову угоду.

Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Джорджею Мелоні. У рамках переговорів було підписано двосторонню угоду про безпеку.