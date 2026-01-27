В Киеве открыли более 50 пунктов с горячей едой от World Central Kitchen

Волонтеры выдают еду. Иллюстративное фото: АР

В Киеве волонтеры международной организации World Central Kitchen развернули более 50 пунктов выдачи горячей пищи для жителей столицы. Инициатива призвана поддержать людей в сложный зимний период, когда многие возвращаются домой в холодные и темные дома.

Об этом сообщил журналист Дмитрий Шеремет в эфире День.LIVE.

Горячая еда для киевлян

Пункты работают в вечернее время — с 16:00, чтобы каждый, кто возвращается с работы, мог получить теплый ужин.

По словам журналиста, меню состоит из питательных и согревающих блюд — насыщенного бограча или густого украинского борща с мясом.

Еду готовят утром на больших кухнях, а на местах доводят до температуры 80-90 градусов, чтобы она оставалась горячей, пока люди донесут ее домой.

Всего в городе уже выдали более 20 тысяч порций, и потребность в такой помощи ежедневно растет — в пункты выдачи приходят жители всех окрестных домов.

