В Киеве открыли более 50 пунктов с горячей едой от World Central Kitchen

Волонтеры открыли более 50 пунктов с горячей едой в Киеве
В Киеве волонтеры международной организации World Central Kitchen развернули более 50 пунктов выдачи горячей пищи для жителей столицы. Инициатива призвана поддержать людей в сложный зимний период, когда многие возвращаются домой в холодные и темные дома.
Об этом сообщил журналист Дмитрий Шеремет в эфире День.LIVE.
Горячая еда для киевлян
Пункты работают в вечернее время — с 16:00, чтобы каждый, кто возвращается с работы, мог получить теплый ужин.
По словам журналиста, меню состоит из питательных и согревающих блюд — насыщенного бограча или густого украинского борща с мясом.
Еду готовят утром на больших кухнях, а на местах доводят до температуры 80-90 градусов, чтобы она оставалась горячей, пока люди донесут ее домой.
Всего в городе уже выдали более 20 тысяч порций, и потребность в такой помощи ежедневно растет — в пункты выдачи приходят жители всех окрестных домов.
Напомним, что ранее мы узнали, как киевляне выживают при отсутствии отопления в квартирах.
А до этого сообщалось, что в столице без тепла осталось более 1600 домов.
Читайте Новини.LIVE!