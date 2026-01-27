У Києві відкрили понад 50 пунктів з гарячою їжею від World Central Kitchen

Волонтери видають їжу. Ілюстративне фото: АР

У Києві волонтери міжнародної організації World Central Kitchen розгорнули понад 50 пунктів видачі гарячої їжі для мешканців столиці. Ініціатива покликана підтримати людей у складний зимовий період, коли багато хто повертається додому в холодні та темні оселі.

Про це повідомив журналіст Дмитро Шеремет в ефірі День.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Гаряча їжа для киян

Пункти працюють у вечірній час — з 16:00, щоб кожен, хто повертається з роботи, міг отримати теплу вечерю.

За словами журналіста, меню складається з поживних і зігрівальних страв — насиченого бограча або густого українського борщу з м’ясом.

Їжу готують зранку на великих кухнях, а на місцях доводять до температури 80–90 градусів, аби вона залишалася гарячою, поки люди донесуть її додому.

Загалом у місті вже видали понад 20 тисяч порцій, і потреба в такій допомозі щодня зростає — до пунктів видачі приходять мешканці всіх навколишніх будинків.

Нагадаємо, що раніше ми дізналися, як кияни виживають при відсутності опалення у квартирах.

А до цього повідомлялося, що у столиці без тепла залишилось більше ніж 1600 будинків.