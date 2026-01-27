Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Волонтери відкрили понад 50 пунктів з гарячою їжею у Києві

Волонтери відкрили понад 50 пунктів з гарячою їжею у Києві

Ua ru
Дата публікації: 27 січня 2026 20:52
У Києві відкрили понад 50 пунктів з гарячою їжею від World Central Kitchen
Волонтери видають їжу. Ілюстративне фото: АР

У Києві волонтери міжнародної організації World Central Kitchen розгорнули понад 50 пунктів видачі гарячої їжі для мешканців столиці. Ініціатива покликана підтримати людей у складний зимовий період, коли багато хто повертається додому в холодні та темні оселі.

Про це повідомив журналіст Дмитро Шеремет в ефірі День.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Гаряча їжа для киян

Пункти працюють у вечірній час — з 16:00, щоб кожен, хто повертається з роботи, міг отримати теплу вечерю.

За словами журналіста, меню складається з поживних і зігрівальних страв — насиченого бограча або густого українського борщу з м’ясом.

Їжу готують зранку на великих кухнях, а на місцях доводять до температури 80–90 градусів, аби вона залишалася гарячою, поки люди донесуть її додому.

Загалом у місті вже видали понад 20 тисяч порцій, і потреба в такій допомозі щодня зростає — до пунктів видачі приходять мешканці всіх навколишніх будинків.

Нагадаємо, що раніше ми дізналися, як кияни виживають при відсутності опалення у квартирах.

А до цього повідомлялося, що у столиці без тепла залишилось більше ніж 1600 будинків.

Київ їжа волонтери допомога столиця
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації