Ракетный удар по Киеву 7 декабря – последствия в Голосеевском районе

Последствия атаки противника на Киев 7 февраля. Фото: Новини.LIVE

Утром 7 февраля 2024 г. Россия совершила ракетную атаку на территорию Украины, пострадала и столица. Несколько громких взрывов разбудили киевлян в разных уголках города, в нескольких районах исчезли свет и водоснабжение. Больше всего пострадал Голосеевский район, где обломки попали в жилой дом, унеся жизнь мирного населения.

На месте работала корреспондентка Новини.LIVE.

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Сигнал воздушной тревоги и несколько громких взрывов. Местные власти со временем напишут — есть пострадавшие. В самом заселенном районе столицы вздымается густой черный дым — одновременно горит дом и СТО. Расстояние между локациями до километра.

Пожар в многоэтажке в Голосеевском районе. Фото: Новини.LIVE

Последствия атаки противника на Киев 7 февраля. Фото: Новини.LIVE

План действий спасателей отработан — на 714-й день войны трудно забыть, что делать во время "прилета". Вот только для жильцов дома это впервые и страшно. Сотни людей эвакуируют из поврежденного подъезда, а за ограничительной лентой их уже ждут родные, друзья и соседи.

Пункт помощи пострадавшим. Фото: Новини.LIVE

"Я ищу одноклассника и его маленького сына. Он здесь живет, а дозвониться не могу" , — озабоченная женщина показывает правоохранителю фото с надеждой, что их вывели и спасли.

Он отвечает, что детей выводили, но лица он не запомнил. Все пострадавшие размещаются в пункте помощи поблизости. Там уже сотни заплаканных людей, на лицах которых царапины и кровь.

Из дома вывели травмированную женщину. Фото: Новини.LIVE

Вскоре из дома выводят травмированного парня, ему навстречу бежит мама и плачет. Обнимаются. Живые.

Спасатель ходит среди людей и показывает спасенного кота, чтобы найти хозяев. Через час мы увидели этого котика в руках женщины.

"Меня выводили из квартиры, а кошка залезла под диван, достать не могла. Спасатель пообещал, что ее позже спасут. Вот спасли, нашли. Только куда я с ним пойду, у нас трубу с водой прорвало в квартире, окон нет", — делится местная.

Поиски владельцев кота. Фото: Новини.LIVE

В сплошной суматохе каждый выполняет свою работу, слаженно работают спасатели, медики и волонтеры. Если остановиться на несколько секунд, то кажется, что вокруг тебя сотни людей бегают в поисках чего-нибудь. Но здесь никто не смотрит под ноги. Внимание приковано к верхним этажам многоэтажки, которые догорают.

Ликвидация пожара. Фото: ГСЧС

Жители нескольких квартир до сих пор не вышли на связь. Их родные не отводят взгляда от подъезда, откуда периодически спасатели выводят пострадавших.

Среди людей ходят женщины в жилетах с надписью "психолог". Скромный мужчина среднего возраста не подходит к ним, а наоборот отошел от всех к забору и будто сам себе стал рассказывать о своем дне.

"Я на работу собирался. В ванной был, когда бахнуло. Но я не прятался в ванной, а так совпало. Уже должен был выходить из квартиры. Теперь пойду жить в гостиницу", — сказал он без эмоции.

У каждого из жильцов этого дома есть история. Болезненная и сложная. О войне. Для кого-то война уже закончилась. ГСЧСники обсуждают, что будут погибшие, плиты завалили несколько квартир. И власть официально пишет — погиб, погиб, погиб, погиб... И в этот момент война превращается из эмоций в цифры:

четверо погибших;

32 пострадавших;

60 спасенных;

714 день войны;

Киев;

Голосеевский район.

(Все данные приведены по состоянию на 12:40)

Напомним, утром 7 февраля под огнем оккупантов оказались шесть регионов Украины. Пострадавшие и погибшие находятся в Николаевской области и в Киеве.