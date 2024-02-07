Ракетный удар по Киеву 7 декабря – последствия в Голосеевском районе

Они ищут жизнь — что происходит у горящей многоэтажки в Киеве
Утром 7 февраля 2024 г. Россия совершила ракетную атаку на территорию Украины, пострадала и столица. Несколько громких взрывов разбудили киевлян в разных уголках города, в нескольких районах исчезли свет и водоснабжение. Больше всего пострадал Голосеевский район, где обломки попали в жилой дом, унеся жизнь мирного населения.
На месте работала корреспондентка Новини.LIVE.
Последствия ракетной атаки на Киев
Сигнал воздушной тревоги и несколько громких взрывов. Местные власти со временем напишут — есть пострадавшие. В самом заселенном районе столицы вздымается густой черный дым — одновременно горит дом и СТО. Расстояние между локациями до километра.
План действий спасателей отработан — на 714-й день войны трудно забыть, что делать во время "прилета". Вот только для жильцов дома это впервые и страшно. Сотни людей эвакуируют из поврежденного подъезда, а за ограничительной лентой их уже ждут родные, друзья и соседи.
"Я ищу одноклассника и его маленького сына. Он здесь живет, а дозвониться не могу" , — озабоченная женщина показывает правоохранителю фото с надеждой, что их вывели и спасли.
Он отвечает, что детей выводили, но лица он не запомнил. Все пострадавшие размещаются в пункте помощи поблизости. Там уже сотни заплаканных людей, на лицах которых царапины и кровь.
Вскоре из дома выводят травмированного парня, ему навстречу бежит мама и плачет. Обнимаются. Живые.
Спасатель ходит среди людей и показывает спасенного кота, чтобы найти хозяев. Через час мы увидели этого котика в руках женщины.
"Меня выводили из квартиры, а кошка залезла под диван, достать не могла. Спасатель пообещал, что ее позже спасут. Вот спасли, нашли. Только куда я с ним пойду, у нас трубу с водой прорвало в квартире, окон нет", — делится местная.
В сплошной суматохе каждый выполняет свою работу, слаженно работают спасатели, медики и волонтеры. Если остановиться на несколько секунд, то кажется, что вокруг тебя сотни людей бегают в поисках чего-нибудь. Но здесь никто не смотрит под ноги. Внимание приковано к верхним этажам многоэтажки, которые догорают.
Жители нескольких квартир до сих пор не вышли на связь. Их родные не отводят взгляда от подъезда, откуда периодически спасатели выводят пострадавших.
Среди людей ходят женщины в жилетах с надписью "психолог". Скромный мужчина среднего возраста не подходит к ним, а наоборот отошел от всех к забору и будто сам себе стал рассказывать о своем дне.
"Я на работу собирался. В ванной был, когда бахнуло. Но я не прятался в ванной, а так совпало. Уже должен был выходить из квартиры. Теперь пойду жить в гостиницу", — сказал он без эмоции.
У каждого из жильцов этого дома есть история. Болезненная и сложная. О войне. Для кого-то война уже закончилась. ГСЧСники обсуждают, что будут погибшие, плиты завалили несколько квартир. И власть официально пишет — погиб, погиб, погиб, погиб... И в этот момент война превращается из эмоций в цифры:
- четверо погибших;
- 32 пострадавших;
- 60 спасенных;
- 714 день войны;
- Киев;
- Голосеевский район.
(Все данные приведены по состоянию на 12:40)
Напомним, утром 7 февраля под огнем оккупантов оказались шесть регионов Украины. Пострадавшие и погибшие находятся в Николаевской области и в Киеве.
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