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Кличко відповів, чи вистачає коштів у резервному фонді на ліквідацію наслідків ранкової атаки

7 лютого 2024 12:30
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Кличко відповів, чи вистачає коштів у резервному фонді на ліквідацію наслідків ранкової атаки
Віталій Кличко на місці падіння уламків. Фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники атакували Київ ракетами у середу, 7 лютого. Внаслідок падіння уламків ворожих ракет було пошкоджено житловий багатоповерховий будинок у Голосіївському районі.

Деталі щодо ліквідації наслідків обстрілу розповів мер міста Віталій Кличко у коментарі кореспондентці Новини.LIVE.

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"Йде фіксація всіх речей, які стосуються гасіння пожеж, несущих конструкцій для того, щоб вже мати вже повну інформацію про руйнування. Тоді ми будемо знати, наскільки цей будинок ушкоджений і чи підлягає він ремонту", — сказав міський голова.

За його словами, частина будинку придатна для життя, але людей не впускають аби вивчити ситуацію та не допустити обвалу. Наразі весь будинок перебуває без вікон, тому планується заклеїти їх плівкою, а вже пізніше замінити скло.

Також відомо, що в багатоповерхівці немає газу — він повністю на електроенергії, тому в цьому плані небезпеки для людей немає.

На запитання чи є кошти на відбудову пошкодженого будинку Кличко відповів, що у резервному фонді міста їх вистачає.

"В резервному фонді гроші є, можете не хвилюватися, місто бере на себе всі витрати, які необхідно. Якщо будуть проблеми з коштами, то будемо звертатися до держави, але наразі силами місцевого бюджету вдається ліквідувати наслідки", — зауважив очільник столиці.

Нагадаємо, що через ворожу атаку на Київ у місті загорівся багатоповерховий будинок у Голосіївському районі. Рятувальники евакуюють постраждалих, кількість яких постійно зростає.

Також ми писали, що рятувальники дістали з-під завалів тіло четвертої загиблої людини в багатоквартирному будинку, який постраждав внаслідок російської атаки в Голосіївському районі Києва. Ще 19 людей зазнали поранень.

Віталій Кличко
Київ
ракети
війна в Україні
ракетний удар

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