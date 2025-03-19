Девять частных домов на Киевщине пострадали в результате атаки РФ

Враг атаковал Киевскую область — фото разрушений в области
Российские оккупанты несмотря на договоренность Трампа и Путина прекратить удары по гражданской инфраструктуре, продолжают атаковать Украину. В результате очередной ночной атаки на Киевщину повреждены и частично разрушены девять частных домов в области.
Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.
Какие разрушения Киевской области нанесли оккупанты
Как сообщают в КОВА, в результате вражеской атаки в Бучанском районе пострадал человек. Мужчина 60 лет получил ранения обеих нижних конечностей. Сейчас он госпитализирован в местную больницу. Пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Из-за атаки врага получили повреждения и разрушения девять частных домов, а в трех из них пришлось ликвидировать пожары. Все оперативные службы работают на местах вражеской атаки.
Ранее сообщалось, что российские оккупанты снова атаковали Сумы. В результате удара беспилотника местная больница подверглась разрушениям.
Также сообщалось, что в Киеве ночью прогремели взрывы. Известно, что в столице работала противовоздушная оборона.
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