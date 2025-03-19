Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Враг атаковал Киевскую область — фото разрушений в области arrow

Враг атаковал Киевскую область — фото разрушений в области

19 марта 2025 02:36
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Девять частных домов на Киевщине пострадали в результате атаки РФ
Разрушения и повреждения жилых домов на Киевщине в результате атаки РФ. Фото: ГСЧС
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Российские оккупанты несмотря на договоренность Трампа и Путина прекратить удары по гражданской инфраструктуре, продолжают атаковать Украину. В результате очередной ночной атаки на Киевщину повреждены и частично разрушены девять частных домов в области.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

Читайте также:

Какие разрушения Киевской области нанесли оккупанты

Как сообщают в КОВА, в результате вражеской атаки в Бучанском районе пострадал человек. Мужчина 60 лет получил ранения обеих нижних конечностей. Сейчас он госпитализирован в местную больницу. Пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Из-за атаки врага получили повреждения и разрушения девять частных домов, а в трех из них пришлось ликвидировать пожары. Все оперативные службы работают на местах вражеской атаки.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты снова атаковали Сумы. В результате удара беспилотника местная больница подверглась разрушениям.

Также сообщалось, что в Киеве ночью прогремели взрывы. Известно, что в столице работала противовоздушная оборона.

ГСЧС Киевская область война в Украине атака БпЛА разрушения
Реклама
Реклама
Реклама