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Главная Киев Воронка и сожженные павильоны: последствия атаки РФ на Оболони

Воронка и сожженные павильоны: последствия атаки РФ на Оболони

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2026 13:04
Удар по Киеву: как выглядит разрушенный рынок на Оболони
Спасатели на месте нападения. Фото: Александр Саюн/Новини.LIVE

В Оболонском районе Киева российский удар разрушил местный рынок. На месте атаки образовалась большая воронка, а торговые павильоны сгорели почти дотла.

Об этом сообщает журналист Новини.LIVE Александр Саюн.

Российский удар уничтожил рынок в Оболонском районе Киева

После ночной массированной атаки России в Оболонском районе столицы зафиксированы значительные разрушения. Одним из наиболее пострадавших объектов стал местный рынок.

На месте попадания образовалась огромная воронка.

Вирва та спалені павільйони: наслідки атаки РФ на Оболоні - фото 1
Воронка в результате российского удара. Фото: Александр Саюн/Новини.LIVE

Взрывная волна уничтожила торговые ряды, большинство павильонов выгорело, а прилегающая территория усеяна обломками.

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В настоящее время на месте продолжают работать экстренные службы. Специалисты ликвидируют последствия атаки и оценивают масштабы нанесенных разрушений.

Российские войска в ночь на 30 июля нанесли массированный комбинированный удар по Украине с применением ракет различных типов и ударных беспилотников. Киев стал одним из основных направлений атаки.

Предприниматель Николай, чей торговый павильон оказался в эпицентре удара, говорит, что российская атака уничтожила все, что он зарабатывал годами.

"Все, что вы видите, я потерял. Сгорел весь товар, которым торговал. Все, что нажили непосильным трудом, — все потеряли", — поделился мужчина.

Вирва та спалені павільйони: наслідки атаки РФ на Оболоні - фото 2
Разбитая посуда. Фото: Александр Саюн/Новини.LIVE
Вирва та спалені павільйони: наслідки атаки РФ на Оболоні - фото 3
Разрушения в результате атаки РФ на рынок. Фото: Александр Саюн/Новини.LIVE
Вирва та спалені павільйони: наслідки атаки РФ на Оболоні - фото 4
Разрушенный павильон. Фото: Александр Саюн/Новини.LIVE

Новини.LIVE сообщали, что в результате российского обстрела в Киеве возникли пожары в Оболонском и Святошинском районах. По предварительным данным, один человек погиб, еще двое получили ранения. В Оболонском районе огонь охватил торговые павильоны на территории рынка, там также есть пострадавший.

Новини.LIVE писали, что воздушные силы зафиксировали движение ракет в направлении Киева. Около 01:10 в столице раздалась серия мощных взрывов. Также военные зафиксировали ракеты, летевшие в сторону Днепра и Кривого Рога.

Киев рынок Оболонь
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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