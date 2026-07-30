Удар по Києву: який вигляд має зруйнований ринок на Оболоні

Рятувальники на місці атаки. Фото: Олександр Саюн/Новини.LIVE

В Оболонському районі Києва російський удар зруйнував місцевий ринок. На місці атаки утворилася велика вирва, а торговельні павільйони вигоріли майже вщент.

Про це повідомляє журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн.

Російський удар знищив ринок в Оболонському районі Києва

Після нічної масованої атаки Росії в Оболонському районі столиці зафіксували значні руйнування. Одним із найбільш пошкоджених об'єктів став місцевий ринок.

На місці влучання утворилася величезна вирва.

Вирва внаслідок російського удару. Фото: Олександр Саюн/Новини.LIVE

Вибухова хвиля знищила торговельні ряди, більшість павільйонів вигоріла, а навколишня територія всіяна уламками.

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Наразі на місці продовжують працювати екстрені служби. Фахівці ліквідовують наслідки атаки та оцінюють масштаби завданих руйнувань.

Російські війська в ніч проти 30 липня здійснили масований комбінований удар по Україні із застосуванням ракет різних типів та ударних безпілотників. Київ став одним з основних напрямків атаки.

Підприємець Микола, чий торговельний павільйон опинився в епіцентрі удару, каже, що російська атака знищила все, що він заробляв роками.

"Все, що ви бачите, я втратив. Згорів увесь товар, яким торгував. Усе, що нажили непосильною працею, — усе втратили", — поділився чоловік.

Побитий посуд. Фото: Олександр Саюн/Новини.LIVE

Руйнування внаслідок атаки РФ на ринок. Фото: Олександр Саюн/Новини.LIVE

Зруйнований павільйон. Фото: Олександр Саюн/Новини.LIVE

Новини.LIVE писали, що унаслідок російського обстрілу в Києві виникли пожежі в Оболонському та Святошинському районах. За попередніми даними, одна людина загинула, ще двоє зазнали поранень. В Оболонському районі вогонь охопив торговельні павільйони на території ринку, там також є постраждалий.

Новини.LIVE інформували, що повітряні сили повідомляли про рух ракет у напрямку Києва. Близько 01:10 у столиці пролунала серія потужних вибухів. Також військові зафіксували ракети, що прямували в бік Дніпра та Кривого Рогу.