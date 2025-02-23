В Голосеевском районе Киева начался пожар из-за падения обломков российского дрона

Вражеский дрон упал на Киев — какие последствия
23 февраля 2025 00:17
Срочная новость
Российские оккупанты в очередной раз атаковали столицу Украины. Из-за падения обломков вражеского дрона в одном из районов Киева начался пожар.
Об этом сообщает начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
Читайте также:
Что известно на данный момент
Ткаченко сообщил, что из-за падения обломков дрона-камикадзе в Голосеевском районе столицы начался пожар. Сейчас все подробности выясняются.
Читайте Новини.LIVE!