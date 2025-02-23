В Голосеевском районе Киева начался пожар из-за падения обломков российского дрона

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Российские оккупанты в очередной раз атаковали столицу Украины. Из-за падения обломков вражеского дрона в одном из районов Киева начался пожар.

Об этом сообщает начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

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Что известно на данный момент

Сообщение о пожаре. Фото: Скриншот

Ткаченко сообщил, что из-за падения обломков дрона-камикадзе в Голосеевском районе столицы начался пожар. Сейчас все подробности выясняются.