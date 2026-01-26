Теплоснабжение в Киеве — более тысячи домов до сих пор без тепла

Пункты несокрушимости в Киеве. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

В Соломенском районе Киева до сих пор продолжается восстановление теплоснабжения. По состоянию на сегодня более тысячи домов в столице до сих пор остаются без тепла.

Об этом сообщила корреспондент Анна Сирык в эфире День.LIVE 26 января.

Восстановление теплоснабжения в Киеве

В Соломенском районе столицы коммунальные службы вместе с работниками "Укрзализныци" продолжают работы по восстановлению отопления. Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что сейчас без тепла остаются более тысячи домов.

Работники "Укрзализныци" привлечены к ликвидации аварий из-за критической нехватки ресурсов. В некоторых районах одновременно работали более двухсот специалистов. Они помогают коммунальщикам со сварочными работами, прогревом и заменой труб.

По словам ремонтников, часть аварий возникла из-за неправильного монтажа теплосетей, что привело к порывам. Работы осложняет холод и труднодоступные участки — иногда трубы приходится ремонтировать под полом или в подпольях без полноценных подвалов.

В нескольких домах тепло уже восстановили. На других объектах обещают завершить работы до конца суток. Коммунальщики работают круглосуточно в разных районах города.

Напомним, ранее работники УЗ рассказали, что работают над восстановлением теплоснабжения по 12-14 часов. По их словам, трудно постоянно быть на холоде.

А Виталий Кличко призвал киевлян выехать из города. Он отметил, что сейчас может быть еще не самый сложный момент.