Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Відновлення світла та тепла — Шмигаль провів засідання штабу

Відновлення світла та тепла — Шмигаль провів засідання штабу

Ua ru
Дата публікації: 26 січня 2026 22:22
Шмигаль провів засідання штабу щодо відновлення світла та тепла
Міністр енергетики України Денис Шмигаль. Фото: Шмигаль/Telegram

У понеділок, 26 січня, відбулося чергове засідання штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Києві та області. Ключова увага — відновлення тепло та електротеплопостачання.

Про це повідомив очільник Міненерго Денис Шмигаль у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Засідання штабу щодо ситуації в енергетиці — деталі

"Провели вечірнє засідання штабу. Керівники напрямків прозвітували про результати за день. Основна увага — роботи з відновлення тепло та електротеплопостачання", — поінформував Шмигаль.

А також додав, що під час зустрічі було розроблено конкретні кроки як замістити генерацію пошкоджених ТЕЦ розподіленими джерелами.

Це, зокрема, встановлення когенераційних установок та блочно-модульних котелень.

Міністр поставив завдання Києву терміново прорахувати необхідну кількість установок, щоб компенсувати втрати.

"Сьогодні також мали предметну роботу з бізнесом регіону. Пройшлися по кожному підприємству індивідуально, щоб зрозуміти потреби та можливості. Результат діалогу конкретний — вже найближчим часом очікуємо отримати додаткові мегавати потужності від генерації бізнесу", — поінформував глава Міненерго.

Крім того, він зазначив, що також залучається допомога партнерів.

За даними Шмигаля, за минулий тиждень вдалося отримати 31 тонну вантажів — генератори, трансформатори та інше обладнання від Іспанії, Фінляндії, Норвегії та Австрії.

Найближчим часом очікується велика партія генераторів від Литви та Євросоюзу.

"Зв'язок та цифрова координація — ще один пріоритет. Передали генератори комунальним підприємствам та провайдерам.

Окремо домовились із містом сприяти тим провайдерам, які можуть забезпечити xPON технологію оптоволоконного інтернету в будинки.Тут не повинно бути ніякої монополії, а люди мають отримувати якісні послуги зв'язку за будь-яких умов", — резюмував міністр.

Нагадаємо, що сьогодні президент Володимир Зеленський поінформував про ситуацію зі світлом та теплом в Україні.

Раніше ми інформували, що станом на 26 січня у Києві понад тисяча будинків досі залишаються без тепла.

Денис Шмигаль Київ електропостачання теплопостачання енергетика відключення світла
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації