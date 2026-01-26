Шмигаль провів засідання штабу щодо відновлення світла та тепла

Відновлення світла та тепла — Шмигаль провів засідання штабу
У понеділок, 26 січня, відбулося чергове засідання штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Києві та області. Ключова увага — відновлення тепло та електротеплопостачання.
Про це повідомив очільник Міненерго Денис Шмигаль у Telegram.
Засідання штабу щодо ситуації в енергетиці — деталі
"Провели вечірнє засідання штабу. Керівники напрямків прозвітували про результати за день. Основна увага — роботи з відновлення тепло та електротеплопостачання", — поінформував Шмигаль.
А також додав, що під час зустрічі було розроблено конкретні кроки як замістити генерацію пошкоджених ТЕЦ розподіленими джерелами.
Це, зокрема, встановлення когенераційних установок та блочно-модульних котелень.
Міністр поставив завдання Києву терміново прорахувати необхідну кількість установок, щоб компенсувати втрати.
"Сьогодні також мали предметну роботу з бізнесом регіону. Пройшлися по кожному підприємству індивідуально, щоб зрозуміти потреби та можливості. Результат діалогу конкретний — вже найближчим часом очікуємо отримати додаткові мегавати потужності від генерації бізнесу", — поінформував глава Міненерго.
Крім того, він зазначив, що також залучається допомога партнерів.
За даними Шмигаля, за минулий тиждень вдалося отримати 31 тонну вантажів — генератори, трансформатори та інше обладнання від Іспанії, Фінляндії, Норвегії та Австрії.
Найближчим часом очікується велика партія генераторів від Литви та Євросоюзу.
"Зв'язок та цифрова координація — ще один пріоритет. Передали генератори комунальним підприємствам та провайдерам.
Окремо домовились із містом сприяти тим провайдерам, які можуть забезпечити xPON технологію оптоволоконного інтернету в будинки.Тут не повинно бути ніякої монополії, а люди мають отримувати якісні послуги зв'язку за будь-яких умов", — резюмував міністр.
Нагадаємо, що сьогодні президент Володимир Зеленський поінформував про ситуацію зі світлом та теплом в Україні.
Раніше ми інформували, що станом на 26 січня у Києві понад тисяча будинків досі залишаються без тепла.
