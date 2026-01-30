Энергетики объяснили главные проблемы возвращения света киевлянам

Отключение света в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Новая волна массированных обстрелов со стороны России вывела из строя много электростанций и привела к потере контроля над энергосетью, что совпало с понижением температуры. С начала 2026-го в Киеве и области без света остались более миллиона потребителей и возникли перебои с тепло- и водоснабжением.

Энергетики рассказали о своей работе по восстановлению электроэнергии, пишет Украинская правда.

Перегрузка влияет на энергосистему

Сейчас из-за перегрузки на сети в разных районах столицы круглосуточно продолжаются ремонтные работы. Журналисты увидели работу ремонтников, которые сосредоточены на трансформаторе, предполагая, что он сгорел. Поэтому его надо протестировать, что займет где-то четыре часа.

"Это типичная подстанция. Она имеет два трансформатора. Сейчас обесточен только один, поэтому у людей вокруг должен быть свет. Но чем дольше он будет работать сам, тем больше шансов, что он может выйти из строя из-за перегрузки", — объясняет работник ДТЭК Денис.

Также энергетики обращают внимание на такие ситуации, как то, что житель Оболони заряжает от домашней розетки свою Tesla. А потом удивляется, почему в доме срабатывают автоматы и исчезает свет, отчаянно говорит энергетик.

Люди перекрывают дороги из-за отключения света

Запаркованные дворы мешают энергетикам, особенно — когда люди ставят авто под трансформаторными подстанциями. А когда с ними возникают проблемы, то работники просто не могут туда добраться. Тогда приходится искать владельцев, чтобы отогнать машины.

"Но бывает по-разному, — добавляет Денис, — Недавно работали на Воскресенке, то там мы не успели приехать — то люди уже все расчистили, машины поотгоняли, чтобы мы быстрее работу сделали. До кого-то начинает доходить, наверное".

Ремонтные бригады, чтобы добраться трансформаторов, вытягивают их с помощью манипулятора и тросов, потому что вручную передвинуть его почти невозможно в условиях холода и снега. И тогда автокран цепляет новый трансформатор.

"Я уже стараюсь простыми словами людям объяснять. Вот смотрите: есть трос. Трос может выдержать, допустим, 200 килограммов веса. И если вы прицепите к нему 200 килограммов веса, осторожно его поднимете - трос выдержит. Но если вы этот же вес резко сбросите, не знаю, в яму - то 200 килограммов превратятся, например, в 600. Трос не выдержит и порвется. То же самое происходит с сетями, когда люди включают все, что есть в квартире: бойлеры, кондиционеры, обогреватели", — говорит другой энергетик, Владимир.

Напомним, что в Киеве продолжается восстановление теплоснабжения после аварийных отключений. Сейчас без отопления остаются 378 многоэтажных домов.

Ранее мы также информировали, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Киеве сейчас самая сложная ситуация с теплоснабжением. Это связано с последствиями российских атак по электросети.