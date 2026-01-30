Енергетики пояснили головні проблеми повернення світла киянам

Відключення світла у Києві. Фото: Новини.LIVE

Нова хвиля масованих обстрілів з боку Росії вивела з ладу багато електростанцій та привела до втрати контролю над енергомережею, що співпало із пониженням температури. З початку 2026-го у Києві та області без світла лишилися понад мільйон споживачів та виникли перебої з тепло- і водопостачанням.

Енергетики розповіли про свою роботу по відновленню електроенергії, пише Українська правда.

Перенавантаження впливає на енергосистему

Наразі через перенавантаження на мережі в різних районах столиці цілодобово тривають ремонтні роботи. Журналісти побачили роботу ремонтників, які зосереджені на трансформаторі, припускаючи, що він згорів. Тому його треба протестувати, що займе десь чотири години.

"Це типова підстанція. Вона має два трансформатори. Зараз знеструмлений лише один, тож у людей навколо має бути світло. Але чим довше він працюватиме сам, тим більше шансів, що він може вийти з ладу через перенавантаження", — пояснює працівник ДТЕК Денис.

Також енергетики звертають увагу на такі ситуації, як те, що мешканець Оболоні заряджає від домашньої розетки свою Tesla. А потім дивується, чого в будинку спрацьовують автомати і зникає світло, розпачливо каже енергетик.

Люди перекривають дороги через відключення світла

Запарковані двори заважають енергетикам, особливо — коли люди ставлять авто під трансформаторними підстанціями. А коли з ними виникають проблеми, то працівники просто не можуть туди дістатися. Тоді приходиться шукати власників, щоб відігнать машини.

"Але буває по-різному, — додає Денис. — Недавно працювали на Воскресенці, то там ми не встигли приїхати – то люди вже все розчистили, машини повідганяли, аби ми швидше роботу зробили. До когось починає доходити, певно".

Ремонтні бригади, щоб дістатися трансформаторів, витягають їх за допомогою маніпулятора й тросів, тому що вручну пересунути його майже неможливо в умовах холоду та снігу. І тоді автокран чіпляє новий трансформатор.

"Я вже намагаюся простими словами людям пояснювати. От дивіться: є трос. Трос може витримати, припустимо, 200 кілограмів ваги. І якщо ви причепите до нього 200 кілограмів ваги, обережно його піднімете – трос витримає. Але якщо ви цю ж вагу різко скинете, не знаю, у яму – то 200 кілограмів перетворяться, наприклад, на 600. Трос не витримає і порветься. Те ж саме відбувається з мережами, коли люди включають все, що є у квартирі: бойлери, кондиціонери, обігрівачі", — каже інший енергетик, Володимир.

Нагадаємо, що у Києві триває відновлення теплопостачання після аварійних відключень. Наразі без опалення залишаються 378 багатоповерхових будинків

Раніше ми також інформували, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що у Києві зараз найскладніша ситуація з теплопостачанням. Це повʼязано із наслідками російських атак по електромережі.