Впервые за 30 лет — Лаврскую колокольню снова открыли для туристов
В среду, 22 ноября, в Киеве впервые за 30 лет открыли Большую Лаврскую колокольню. Последний раз работы по реставрации проводились еще в 2012 году.
Какая цена билета и сколько придется преодолеть ступенек, чтобы добраться на вершину, рассказал корреспондент Новини.LIVE Александр Саюн.
В Киеве открыли Большую Лаврскую колокольню
Как сообщили в пресс-службе заповедника, еще в 2012 году на территории Лаврской колокольни приступили к восстановительным работам. Впрочем, тогда завершили только первую очередь. В этом году за средства меценатов удалось отреставрировать третий и четвертый яруса.
Перед тем как посетить достопримечательность, туристы должны приобрести билет, который стоит 250 гривен. В стоимость также входит посещение Успенского собора и трапезной палаты. Отмечается, что такая прогулка совершается с сопровождением. В то же время, по желанию посетители могут приобрести отдельный билет на групповую экскурсию стоимостью 300 гривен с одного человека.
Для того чтобы добраться на вершину, туристам придется преодолеть 374 ступеньки. Впрочем, оттуда открывается вид на реку Днепр и монумент Родину-Мать.
Напомним, ранее мы сообщали, когда Киево-Печерская лавра перейдет на новый юлианский календарь.
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