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Впервые за 30 лет — Лаврскую колокольню снова открыли для туристов

28 ноября 2023 19:38
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Впервые за 30 лет — Лаврскую колокольню снова открыли для туристов
Киево-Печерская Лавра. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В среду, 22 ноября, в Киеве впервые за 30 лет открыли Большую Лаврскую колокольню. Последний раз работы по реставрации проводились еще в 2012 году.

Какая цена билета и сколько придется преодолеть ступенек, чтобы добраться на вершину, рассказал корреспондент Новини.LIVE Александр Саюн.

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Как сообщили в пресс-службе заповедника, еще в 2012 году на территории Лаврской колокольни приступили к восстановительным работам. Впрочем, тогда завершили только первую очередь. В этом году за средства меценатов удалось отреставрировать третий и четвертый яруса.

Перед тем как посетить достопримечательность, туристы должны приобрести билет, который стоит 250 гривен. В стоимость также входит посещение Успенского собора и трапезной палаты. Отмечается, что такая прогулка совершается с сопровождением. В то же время, по желанию посетители могут приобрести отдельный билет на групповую экскурсию стоимостью 300 гривен с одного человека.

Для того чтобы добраться на вершину, туристам придется преодолеть 374 ступеньки. Впрочем, оттуда открывается вид на реку Днепр и монумент Родину-Мать.

Напомним, ранее мы сообщали, когда Киево-Печерская лавра перейдет на новый юлианский календарь.

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